Азербайджан продолжает наступление в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией новых населенных пунктов в Карабахе.

«Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Чапран, Хаджи Исаглы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг, Беюк Гилятаг Зангиланского района, села Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!», – написал Алиев в твиттере.

Ранее Алиев заявил, что единственный способ прекратить войну заключается в том, чтобы Армения приняла свое поражение и освободила территории Нагорного Карабаха. Кроме того, Алиев попросил «сопредельные страны» держаться в стороне от войны в Карабахе.

Армения неоднократно заявляла об участии турецких войск и наемников из Сирии в войне на стороне Азербайджана и продемонстрировала видео с допросом двух сирийцев, переброшенных Турцией в зону боевых действий в Карабахе.

10 и 18 октября Армения и Азербайджан так же заключали соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года.