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Бессмертный мандат

Москва, 02.11.2020
Пожизненное сенаторство для экс-президентов и других особо заслуженных политиков и чиновников, предусмотренное в обновленной Конституции, в ближайшее время будет оформлено отдельным законом.
#Политическая система
#Законодательные инициативы
#Элита России
#Совет Федерации
#Политика
  • Бессмертный мандат

Фото с сайта kremlin.ru

Законопроект, предусматривающий наделение «ветеранов» государственной службы пожизненным местом в Совете Федерации, президент Владимир Путин внес в Госдуму накануне.

Новой редакцией закона о порядке формирования Совета Федерации в числе прочего расширяется с 17 до 30 человек «президентская квота» - список лиц, которых может кооптировать в состав верхней палаты Федерального Собрания лично глава государства (до сих пор президент такой возможностью ни разу не воспользовался). Семеро из этого числа смогут получить свое место в СФ пожизненно «за выдающиеся заслуги».

 

Великолепная семерка

 

Некоторые эксперты ранее указывали на то, что такая технология делает сенаторство то ли синекурой, то ли почетной отставкой для некоторых политиков, которые свой ресурс выработали, но обижать которых отправкой на пенсию (или формальным увольнением) президенту не хочется в силу их «выдающихся заслуг».

Хотя такую мотивацию тоже в принципе исключить нельзя, она не следует из законопроекта напрямую, указывает старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.

«После того, как по новой редакции Конституции статус Совета Федерации был значительно усилен, считать переход туда синекурой вряд ли уместно. Хотя попасть в эту квоту — очень большая честь, но членам Совфеда придется реально работать, а не просто в нем числиться. Ведь по новой редакции Конституции сенаторы будут согласовывать представленные президентом кандидатуры силовых министров и прокуроров, прекращать полномочия судей и принимать прочие далеко не символические решения», — сказал он «Эксперту Online».

Понятно, что состав «бессмертных» сенаторов будет формироваться в первую очередь из числа людей, которым президент может доверять как самому себе — и политически, и персонально. Но, добавляет политолог, еще когда только положение о новом порядке формирования Совфеда появилось в Конституции, стали выдвигаться предположения, что в сенаторы могут направлять и деятелей, политически с Кремлем не ассоциированных. Чаще всего в этом контексте называют имена Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.

«Я не вполне согласен с довольно часто выдвигающимися в связи с этим предположениями, что таким способом президент может попытаться убедить лидеров парламентской оппозиции добровольно оставить свои посты или так или иначе купить их лояльность. Само предположение о «покупке» чей-то лояльности через предложение пожизненного сенаторства мало чем отличается от покупки этой лояльности каким-то иным дорогим подарком. Ничто человеческое политикам не чуждо, но далеко не всякого человека можно купить таким образом», — говорит политолог.

Новая редакция закона о Совете Федерации — не чисто российское ноу-хау: практика «транзита» уходящих с государственных постов деятелей применяется, к примеру, в Италии, напоминает эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

В России же вопрос о транзите власти на разных уровнях до сих пор не обрел законодательного оформления, сказал он «Эксперту Online».

«Все российские элиты сейчас находятся в ожидании того, как будет происходить транзит руководства в партийной системе — в КПРФ, ЛДПР, и в какой-то мере в «Справедливой России», все лидеры которых — достаточно возрастные парламентарии. Федеральный центр пытается сохранить этих политиков в поле своего влияния», — говорит политолог.

Кремлю нужно держать лидеров парламентских партий в своей орбите в первую очередь для того, чтобы те не последовали примеру бывших премьер-министра Михаила Касьянова и вице-премьера Бориса Немцова, ушедших в лагерь несистемной оппозиции после отставки.

Кремль также беспокоит, в каком направлении может пойти крупнейшая оппозиционная партия, КПРФ, после ухода Геннадия Зюганова с поста ее лидера. То же самое касается ЛДПР, ориентация которой в отсутствие Владимира Жириновского вообще является непредсказуемой.

Вероятность того, что «эффект Касьянова-Немцова» может затронуть не только конкретных политиков, но и целые партии, никто не считает сугубо гипотетической, говорит Абзалов.

«Поэтому федеральный центр пытается сохранить их уходящих лидеров в активном политическом поле, дабы они могли влиять на повестку своих партий. Не в последнюю очередь по этой причине Кремль старается переформатировать Совфед из клуба политических пенсионеров в орган с реальной возможностью влияния на текущую политику», — объясняет эксперт.

 

Первый среди равных

 

Однако главной новеллой в отредактированном законе становится возможность пожизненного сенаторства для президентов РФ.

На сегодня подобная возможность есть только у одного человека — Дмитрия Медведева, и он должен успеть ей воспользоваться в течение трех месяцев после вступления закона в силу (то есть, вероятнее всего, до будущей весны).

Важным моментом в новой редакции закона является «презумпция сенаторства» для бывшего главы государства: ее смысл состоит в том, что даже если президент уйдет в отставку до истечения срока полномочий, место в Совфеде ему резервируется все равно. 

Положение экс-президента в этом случае становится весьма интересным: из положения «начальника всех» он становится формально равным по статусу с остальными сенаторами, часть которых он сам же туда ранее назначил.

Хотя формально это именно так, фактически бывший президент будет иметь в Совфеде положение «первого среди равных», полагает Алексей Зудин.

«Формальное равенство полномочий не отменяет того факта, что все новые коллеги бывшего главы государства всегда будут помнить, что бывший глава государства пришел в это собрание с высшего поста в государстве, в то время как все остальные туда попали снизу. Таким образом, политический вес у одного из сенаторов заведомо остается более высоким, чем у всех остальных. И эта разница в весе сохранится на весь срок сенаторства, то есть пожизненно», — указывает он.

С этим не совсем согласен член Комитета по госстроительству и законодательству Виктор Пинский («Единая Россия»). Всякие рассуждения о том, что экс-президент будет обладать в сенате какой-то особой властью, лишены смысла, считает он.

«Закон о Совете Федерации пишется на основе соответствующих положений Конституции. В ней же ни слова не говорится о том, что какие-то сенаторы — включая бывшего президента — обладают большими или меньшими правами, чем другие», — сказал «Эксперту Online» депутат.

Тем не менее, Дмитрий Абзалов предполагает, что новая структура Совета Федерации станет напоминать собой своеобразную матрешку — не по форме, а по фактическому раскладу сил.

«Центром влияния, без сомнения, станут бывшие президенты — сама позиция, с которой они пришли в сенат, придает им особый, пусть формально и не обозначенный, статус. Мы видим, как это может быть, на примере Казахстана. Второй «уровень» составят шесть других пожизненных сенаторов — их особый статус будет гарантирован именно этой их несменяемостью и поэтому независимостью от политической конъюнктуры. Вероятно, на этом уровне «поселятся» и бывшие лидеры фракций в Госдуме. И третий уровень — это, так сказать, обычные сенаторы, которые направляются туда от регионов на пятилетний срок», — говорит он. 

Госдума планирует принять президентский законопроект в течение текущего месяца. Ряд депутатов Госдумы в понедельник не смогли прокомментировать для «Эксперта Online» законопроект, за который им вскоре предстоит голосовать. Как объяснил изданию Виктор Пинский, депутаты «ушли в отказ» потому, что никто из них пока не успел прочитать законопроект — у депутатов сейчас региональная неделя, а многие к тому же находятся на изоляции в связи с коронавирусом.

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