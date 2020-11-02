Давос: каких специалистов в России будут сокращать, а каких нанимать

Бухгалтеров сменят роботы

Эксперты Всемирного экономического форума опубликовали доклад «‎Будущее рынка труда» (The Future of Jobs Report 2020). Как следует из главы о России, она находится в общем тренде, и ее ждут значительные изменения в сфере занятости, с учетом того, какие специалисты, по мнению авторов доклада, будут наиболее востребованы, а каких в стране избыток.

Так, к 2025 году популярностью в РФ будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data, а бухгалтеры, секретари и юристы все чаще будут признаваться избыточными кадрами.

Наименее востребованными у работодателей специалистами на горизонте пяти лет будут рядовые сотрудники бухгалтерии, за ними — секретари и администраторы, а также наборщики данных. Избыточными российские компании также посчитали торговых представителей, внутренних аудиторов, юристов и юридических секретарей. Под сокращение до 2025 года могут попасть и занятые физическим трудом: механики и ремонтники, заводские рабочие и коммивояжеры.

Им на смену придут профессии, которые появляются по мере изменения отношений между машинами, алгоритмами и человеком на рынке труда, говорится в докладе ВЭФ. Таким образом в ближайшую пятилетку в мире будет создано минимум 97 млн рабочих мест.

Идти в IT

Рынок кадров юридической отрасли сегодня действительно перенасыщен, признает председатель Международного центра развития молодёжных инициатив «Поколение права» Андрей Андреев. Например, ещё пять лет назад было опубликовано исследование, в котором отмечалось, что на юриста учится каждый десятый студент. Сегодня это как раз те молодые специалисты, которые только закончили ВУЗы и начинают строить карьеру. И многим из них найти себе место достаточно сложно.

Абсолютно противоположенная ситуация со специалистами сфере IT, указывает эксперт. Если обратиться к исследованию hh.ru, то можно наглядно убедиться в том, что с 2004 по 2013 гг. спрос на кадры в отрасли увеличился в 17,8 раз. Как таковая мода на профессии из данной области в нашей стране начала формироваться ближе к 2015 году. А уже сегодня множество специализированных школ предлагает курсы по профессиям web-дизайнера, разработчика приложений, геймдизайнера, аналитика, специалиста по Big data и др.

По сравнению с перечисленными в докладе профессиями, сфера IT развивается намного более динамично, что также говорит в пользу востребованности квалифицированных сотрудников. Кроме того, добавляет Андрей Андреев, сфера эта достаточно узкоспециализированная, и универсалов ней нет. Каждое отдельное направление требует от специалиста внушительного объёма определённых навыков и знаний, и так просто сменить нишу у него не получится.

Тут можно снова провести параллель с юриспруденцией — в данной отрасли изменения происходят, но они не требуют корректировки кадровой политики, считает эксперт. В основном это издание законов, внесение поправок в кодексы и нормативные документы. Именно эти факторы и рождают повышенный спрос, который уже сегодня, зачастую, превышает предложение. Особенно если говорить о настоящих профессионалах.

Четвертая революция

Рынок труда сейчас действительно активно перестраивается, признает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. С проникновением искусственного интеллекта и машинного обучения, алгоритмы вскоре вытеснят обычных бухгалтеров, юристов, копирайтеров — со всем этим нейросети умеют справляться уже сейчас.

Пандемия, закрепившая тренд на диджитализацию и аутсорс бизнес-процессов, выступает в этом процессе катализатором — крупный бизнес и МСБ активно переводят рабочие процессы в онлайн, делегируют фрилансерам, осваивают новый софт. Таким образом, в период экономической турбулентности бизнес получает возможность оптимизировать расходы.

Этот тренд с большой вероятностью сохранится с нами и после пандемии, говорит Анастасия Ускова. Так что на рынке труда будут востребованы в первую очередь специалисты, способные «договориться с машинами» и удаленные специалисты, а приоритетной формой занятости может стать самозанятость. Подтверждает такой прогноз и статистика ФНС, которая в этом году отчиталась о первом миллионе СМЗ. Минфин же дает прогноз о росте касты фрилансеров минимум в 10 раз в ближайшие 10 лет.

Рынок труда всегда движется за техническими изменениями, поскольку их обслуживают люди, добавляет главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Четвёртая промышленная революция не менее значима, чем предыдущие. Её оcнова — такие технологии как Big Data. Искусственный интеллект, блокчейн, роботизация, 3D- печать и пр. Поэтому, действительно, не только физические действия будут во многом заменяться автоматикой,но и множество умственных, но рутинных стандартных операций.

В данном плане под ударом обычные бухгалтеры, юристы, администраторы, секретари, колл-центры, и пр. Это те, кого принято называть «белые воротнички», «офисный планктон», поясняет эксперт. И вытеснять их будут (и уже вытесняют) те люди, которые и продвигают, обслуживают указанные новые технологии. Пандемия по принципу «нет худа без добра» действительно дала толчок данным тенденциям.

Этот процесс естественный ,неотвратимый, полезный для технического прогресса. Ведь не произошло социальной катастрофы, когда землекопов заменили экскаваторщики, а извозчиков — таксисты. Напротив, за счёт этого повысилась производительность труда, увеличился выпуск и качество товаров и услуг. Рабочих мест не становится меньше при развитии прогресса, а даже больше. Со временем сформируется рынок переподготовки, изменения структуры приёма и выпуска специалистов в учебных заведениях.

Но в новой, четвёртой, технической революции особенно ценными становятся люди даже «уходящих» профессий, но имеющие качественно иную квалификацию — креативные, творческие, уникальные по своим возможностям, уверен Марк Гойхман. «Типовых» юристов, инженеров, врачей может понадобиться меньше, но среди них останутся востребованными люди с перечисленными качествами.