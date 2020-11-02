Додон лидирует на президентских выборах в Молдавии

После подсчета 46% бюллетеней на выборах президента Молдавии лидирует действующий президент Игорь Додон, который набирает 36,11% голосов избирателей. Его основной соперник, бывший премьер-министр, кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду набирает 30,31% голосов избирателей. Кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый набирает 16,35% голосов, кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова получает 8% голосов, а кандидат от партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе – 3,46% голосов избирателей.

В случае, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, состоится второй тур выборов, в который пройдут два кандидата, набравшие максимальное количество голосов в первом туре.