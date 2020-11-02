Эксперты рассказали о влиянии низких температур на коронавирус

Низкие температуры не способны убить коронавирус, поскольку после попадания в тепло вирус активируется, считают эксперты, опрошенные агентством РИА «Новости». При этом заболеваемость в холодное врем года может увеличиться из-за снижения иммунитета у людей в зимние месяцы. Кроме того, люди находятся в помещениях чаще, чем летом и реже проветривают квартиры.

«Чем ниже температура, тем дольше вирус будет сохраняться во внешней среде. Когда он заморожен, он не активен, но как только он попадает в тепло, активируется», - рассказал инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он уточнил, что так ведут себя все инфекции. Его поддерживает и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, который подтвердил, что вирусы не гибнут от холода и даже способны выжить при температуре минуc 196, что является температурой жидкого азота, и при минус 20 градусах на улице.

В России выявлено за истекшие сутки 18 260 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщает оперштаб. Уточняется, что в стране четвертый день подряд количество новых случаев COVID превышает 18 тысяч в сутки. В общей сложности в стране выявлено 1 млн 655 тыс. 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.