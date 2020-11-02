Франция объявит вне закона турецкую националистическую группировку

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правительство республики в среду, 11 ноября объявит о ликвидации ультранационалистического турецкого движения «Серые волки»), – сообщает «Международное французское радио».

«Серые волки» — это «агрессивная группировка, если не сказать больше того», – сказал Жеральд Дарманен.

1 ноября сторонники организации «Серые волки» осквернили французский мемориальный комплекс в память о жертвах геноцида армян в Турции.

Данное решение французских властей было принято на фоне обострившихся отношений между Францией и Турцией. Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону «проверить психику», а затем обвинил французского президента в преследовании мусульман. «Сегодня вражда к мусульманам распространяется на Западе словно чума. Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывает нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма. Европейские политики должны прекратить кампанию ненависти, возглавляемую президентом Франции Макроном», – заявил турецкий президент. Формальным поводом для нападок на президента Франции стали планы Макрона по борьбе с исламскими радикалами, осуществляющими теракты на французской территории.

После оскорблений Эрдогана в адрес Макрона, Париж принял решение отозвать своего посла из Анкары для консультаций.