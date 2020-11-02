Крупный теракт в Афганистане

В столице Афганистана боевики «Исламского государства» (запрещенного в России) напали на студенческий городок Кабульского университета. В результате нападения 22 человека погибли десятки получили ранения. Трое боевиков были уничтожены афганскими военными.

24 октября в Кабуле террорист-смертник взорвал себя около образовательного центра. В результате взрыва 29 человек погибло и более 70-ти человек получили ранения.

Ответственность за теракт так же взяла на себя группировка «Исламское государство».