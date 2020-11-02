Курс доллара: рубль ждет самая тяжелая неделя

Начав торги в последний день прошедшейрабочей недели c отметок 79,10 руб. за доллар и 92,44 руб., российская валюта усилила своё падение к вечеру пятницы. По данным на 19:00 мск на Мосбирже курс доллара составлял 79,47 руб., что стало на 59 коп. выше закрытия четверга. Подорожала к закрытию основной торговой сессии также единая валюта ЕС – курс евро составлял 92,57 руб. (+57 коп.). При этом сам доллар в пятницу к корзине основных валют даже чуть снизился – индекс DXY, находившийся на отметке 93,91 откатился к отметке 93,81.

Таким образом, рубль на негативе завершил очередную рабочую неделю из-за бегства глобальных игроков из риска и их ухода в защитные активы. Это произошло на фоне резкого ухудшения статистики по числу новых заболевших коронавирусом в мире, а также в ожидании нестабильной обстановки после президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

При этом в целом недельная динамика курса рубля также разочаровала. Она стала худшей для российской валюты за последние 7 месяцев. С прошлой пятницы рубль потеряла почти 4% к доллару и более 2% к евро. Несмотря на то, что санкционное давление, а также ситуация в Нагорном Карабахе и Белоруссии перестали существенно давить на рубль, с поддержкой у нацвалюты тоже как-то пока не густо.

Дело в том, что крупные продавцы валюты (в лице госкомпаний), которые остановили падение рубля в конце сентября, сейчас свернули свои продажи «лишней» валюты, тем самом, перестав оказывать рублю поддержку. В этой связи, очевидно, что действий лишь одно ЦБ для стабилизации курса недостаточно. Поэтому, по мнению экспертов, в начале ноября рубль ждут очень непростые времена. Об этом, в частности, заявил Артём Тузов ИК «Универ Капитал», который прогнозирует, что уже в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль будет торговаться в коридоре 78,20-79,00, а пара евро-рубль в диапазоне 92,50-93,10.

Владимир Зотов из УБРиР считает, что курсовая динамика во всех парах во многом будет зависеть от исхода выборов в США.

«Как поведет себя доллар, в какую сторону и до каких значений будет меняться его курс, предсказать сейчас нереально. Понятно одно, что все эти события окажут ситуативное влияние и на рубль. Но мы полагаем, что всё-таки главным драйвером для нашей валюты продолжат оставаться мировые цены на «чёрное золото», которые пока продолжают активно снижаться», – подчеркнул Зотов.

Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка напомнил, что ранее доллару не удавалось сходу отправлять рубль к отметке в 79,50, которая соответствует сентябрьским максимумам. Но в конце прошедшей недели нацвалюта уже протестировала её.

«Евро же и вовсе сейчас находится вблизи 92,60, что является максимумом с сентября. Если говорить о ближайших перспективах, то для рубля они совсем нерадостные. На фоне ухода инвесторов из риска можно ожидать, что пара доллар-рубль окажется в коридоре 80,00-82,00 руб., а евро-рубль – в диапазоне 94,00-95,00», – полагает он.

Между тем Ерлан Сыздыков Amundi с оптимизмом смотрит на будущее российской валюты. По его мнению, в случае ухода санкционной премии давление на рубль будет смягчено. При этом он подчеркнул, что рубль сейчас сильно недооценен.

«Валюта РФ недооценена минимум на 10% относительно фундаментальных значений. Поэтому при успешном применении вакцины от коронавиурса экономическое восстановление может быть ускорено, а рубль начнёт укрепляться», – резюмировал он.

В свою очередь эксперты Finam.ru отмечают, что на фоне роста числа заболевших COVID-19, закрытия мировых экономик и неопределённости с исходами выборов в США, шансов на то, что рубль вернёт ранее потерянные позиции, почти нет.

Но и неожиданных обвалов курса российской валюты, как считают аналитки, вероятно, всё-таки не последует.

«А вот плавное снижение рубля - совсем не исключено. Если оценивать перспективы рубля оптимистично, то можно ожидать его в районе 75,00 за доллар. При негативном же развитии событий – нацвалюта в последнем месяце осени уйдёт за отметку в 82,00 руб.», – предположили в Finam.ru.