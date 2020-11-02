Лукашенко предложил Макрону воспользоваться личным опытом в общении с мусульманами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил готовности помочь президенту Франции Эммануэлю Макрону советами по установлению гражданского мира в стране. На фоне исламских терактов, прокатившихся по Франции, Лукашенко посоветовал Макрону не критиковать мусульман и «не бросать камни в верующих».

«Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения. Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих», – сказал Лукашенко.