Назван положительный эффект от эпидемии коронавируса

Пандемия коронавируса положительно сказалась на экологии, а также заставила россиян больше времени проводить на природе, рассказал в интервью радио Sputnik директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Он уточнил, что люди стремятся все свободное время проводить за городом, хотят работать на «удаленке», а также многие приобрели в собственность «небольшой кусочек земли», о котором необходимо заботиться. А человек, который имеет в собственности свою землю, начинает по –другому относиться к природе, добавляет Пукалов.

С другой стороны, на природу возросла нагрузка из-за негативного воздействия на экологию большого количества отходов в виде одноразовых масок, упаковок от антисептиков и полиэтиленовых упаковок.