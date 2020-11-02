Риски обвала нефти до $33 возросли

Цены на нефть продолжают демонстрировать тенденцию к падению из-за локдаунов во Франции и Германии, ухода из рисковых активов и укрепления доллара США, рассказал Regnum аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Неделя завершилась незначительным ростом, 30 октября беррель сорта Brent подрожал на 0,85%, до $37,85. Помимо этого участники торгов обратили внимание на рост буровых нефтегазовых вышек в США, которых на прошлой неделе стало больше на девять, в общей сложности – 296.

Сегодня, 2 ноября, на торгах в Азии сорт марки Brent подешевела на 3%, до $36,69. В то же время нефть марки WTI продолжает оставаться на отметке $36,83 за баррель, что на 2,36% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Накануне британский премьер Борис Джонсон объявил о введении в стране новых ограничительных мер с 5 ноября по 2 декабря в связи с ростом новых случаев коронавирусной инфекции. Трейдеры продолжают закрывать длинные позиции в ожидании ухудшения эпидемиологической ситуации, а также снижения спроса на энергоресурсы. В этой связи аналитики прогнозируют, что снижение цен на нефть до $33 возможно в ближайшей перспективе.