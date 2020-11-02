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Коронавирус обвалил цены на нефть

Москва, 02.11.2020
#Нефть
  • Коронавирус обвалил цены на нефть

AP/TASS

Цена барреля нефти в понедельник понизилась более чем на 3% из-за катастрофической ситуации с коронавирусом в Европе. Торговцы нефтью и инвесторы опасаются не только снижения спроса на топливо в Старом Свете, но и турбулентности в Новом Свете, связанной с президентскими выборами в США.

Фьючерская цена барреля нефти марки Brent на январь опустилась в 7 часам утра по московскому времени на 1,34 доллара или 3,5% до 36 долларов, а марки WTI – на 1,41 доллар или 3,9% до 34,38 доллара за баррель. Падение цены нефти марки Brent в моменте достигало рано утром 5,8%, а WTI – 6%, что является минимальной ценой за пять последних месяцев.

Европейские страны одна за другой возвращают жесткие ограничительные меры для борьбы со второй волной коронавирусной пандемии.

«Многие торговцы сейчас внимательно следят за США и их растущим уровнем новых заражений Covid-19 и задаются вопросом, не последует ли развитие событий в Америке в ближайшие недели европейскому сценарию»,- говорит главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

Нефть отыграла часть потерь после того, как экспортный заказ Японии вырос в октябре впервые за два года, а фабричная активность в Китае поднялась до рекордного почти за десятилетие уровня. Показатели еврозоны и США ожидаются во второй половине дня.

И все же страхи по поводу дальнейшего снижения спроса на нефть и ее растущего предложении от стран-членов ОПЕК и США заставили цены снижаться в октябре второй месяц подряд: WTI – на 11%, а Brent – на 8,5%.

Растущая добыча нефти в Ливии и Ираке компенсировала ограничения добычи другими членами картеля и присоединившейся к нему группы нефтедобывающих стран во главе с Россией приблизительно на 7,7 млн б/с. В результате октябрь стал четвертым месяцем кряду, когда росла добыча нефти членами ОПЕК, сообщает Reuters.

Участники соглашения ОПЕК+ проведут очередную встречу 30 ноября - 1 декабря, на которой, скорее всего, отложат намеченное на январь 2021 года увеличение добычи на 2 млн б/с.

Спрос на нефть сейчас превышает предложение на 2,5 млн б/с. Вероятно, эта разница сохранится и зимой, потому что потребление топлива возрастет из-за холодов почти на 1,5 млн б/с и компенсирует последствия от европейских локдаунов, говорится в анализе Goldman Sachs.

Задержка с повышением добычи поможет добиться более крупного дефицита нефти в первом квартале 2021 года и остальные месяцы.

В США количество буровых установок в октябре, по данным Baker Hughes, увеличилось третий месяц подряд.

Президентские выборы в США, исход которых неясен, и потенциальная неопределенность с результатом заставляет инвесторов проявлять крайнюю осторожность.

«Самая ближайшая тревога рынков заключается в том, что политический паралич задержит или существенно уменьшит объем помощи, планируемой для борьбы с коронавирусом»,- говорит Маккарти.

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