Курс доллара: рубль посыпался на фоне опасений по поводу итогов выборов в США

Предвыборная неопределенность загнала российскую валюту к шестилетним минимумам. Утро понедельника нацвалюта начала с 79,9 рубля за доллар и 93.1 за евро, после чего стремительно пошла вниз. К 16:50, за доллар давали 80,46 рубля, а за евро 94,67 рубля. Фактически были достигнуты минимумы 2014 года.

Сам доллар при этом немного подрос - индекс DXY с 93,88 пункта поднялся на тот же момент до 94.05 Кроме уже обычных для рубля факторов давления в виде пандемии, низкого спроса на нефть и, соответственно, бегства инвесторов от риска добавилось опасение, что на завтрашних выборах победит Джо Байден, с его резкой риторикой в отношении Москвы. Последние опросы показывают его лидерство против действующего президента Дональда Трампа.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов полагает, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться на уровне 79,3-80,1 в паре с долларом и в диапазоне 92,5-93,0 в паре с европейской валютой.

По мнению Дмитрия Полевого из компании "Локо-инвест", позитивным сценарием для рубля будет сохранение политического "статус-кво" в США из-за более низкой вероятности ужесточения санкций против России администрацией действующего президента Дональда Трампа.

Джо Байдена может с большим рвением подойти к использованию полномочий в рамках действующего санкционного законодательства, полагает эксперт.



"Ситуация с COVID-19 также пока развивается по негативному сценарию. Поэтому рубль, вероятно, может оставаться под давлением на этой неделе. Ориентируемся на высокую волатильность", — добавил Полевой.