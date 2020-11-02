В Morgan Stanley рассказали, по какому признаку рынки определят победителя президентских выборов в США

Особенность нынешних президентских выборов в Америке заключается в рекордном росте голосования по почте. Это значит, что главная часть избирателей в ключевых штатах уже проголосовала. Это также изменит привычную картину подсчета голосов и объявления результатов вечером в день выборов. Кроме этого, голосование по почте создает потенциал для всевозможного рода манипуляций и подтасовок.

Однако аналитики Morgan Stanley утверждают, что можно вполне точно узнать имя победителя вскоре после закрытия избирательных участков, в ночь с 3 на 4 ноября. Как говорится в аналитической записке для клиентов банка, «результат станет известен, когда рынки определят, кто победил» и «не нужно ждать, когда один из кандидатов объявит о своем поражении или СМИ назовут имя победителя».

Путь к максимально быстрому определению имени победителя лежит через два ключевых штата: Флориду и Северную Каролину. Главный политический аналитик Morgan Stanley Майкл Зезас подчеркивает, что во Флориде проголосовали уже 65% избирателей, а в Северной Каролине – 56%. Особенность этих штатов в том, что они подсчитывают бюллетени до дня выборов. Результаты подсчетов, как следует из заявлений избирательных комиссий Флориды и Северной Каролины, будут объявлены сразу после закрытия избирательных участков. Шансов на победу во Флориде у президента Трампа ниже, чем у Джо Байдена. Если он проиграет во Флориде, то рынки могут быстро сделать вывод, что он проиграл и все выборы.

Аналогично, если на выборах в сенат Северной Каролины победит кандидат от Демократической партии Кэл Каннингхэм, то это, считают в Morgan Stanley, будет сигналом рынкам, что демократы получили контроль над сенатом, выиграв и в других таких же штатах, где шансы претендентов приблизительно равны, как, например, в Колорадо и Аризоне, где участки из-за разницы во времени закроются позже, чем на Восточном побережье. И хотя СМИ скорее всего объявят результаты значительно позже, потому что в ряде штатов бюллетени будут считаться медленно, рынки определят победителя быстрее. Кстати, к «медленно считающим» штатам, в первую очередь, относятся Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.

Аналитики Morgan Stanley считают, что скорее всего рынкам потребуются не менее 24 часов для того, чтобы сформировать более-менее полную картину. Если Дональд Трамп выиграет во Флориде или будет незначительно отставать от Джо Байдена в этом штате, что, кстати, является вполне вероятными исходами, то результат Коллегии выборщиков будет зависеть от штатов с более медленным подсчетом голосов, т.е. Мичигана, Висконсина и Пенсильвании.

Несмотря на то, что в этих штатах уже проголосовали по почте 65%, 62% и 50% избирателей соответственно, они не смогут начать подсчет бюллетеней до 3 ноября. Для получения результатов потребуется несколько дней.

Таким образом, делает вывод Morgan Stanley, вероятность получения результатов президентских выборов в ночь с 3 на 4 ноября составляет 35%.