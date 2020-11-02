Стоимость нефти перешла к слабому росту

После резкого падения стоимости нефти марки Brent – с 27 октября по 2 ноября стоимость барреля упала с 41 доллара США до 36 долларов – она перешла к росту. Сейчас январский фьючерс Brent стоит 38,1 доллара.

Североамериканский сорт нефти WTI так же отыграл падение, подорожав с 34 долларов за баррель до 36 долларов.

Рост нефтяных цен происходит на фоне небольшого роста американского фондового рынка. Nasdaq вырос на 0,87%, а Dow Jones 1,5%.

Предыдущее падение стоимости нефти и ценных бумаг было вызвано ожиданиями нового локдауна мировой экономики из-за второй волны заболеваемости коронавирусом. Однако большинство развитых стран не рискнули останавливать экономику, ограничившись лишь запретами на массовые скопления населения и закрытием развлекательных заведений.