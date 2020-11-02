Трамп пообещал уволить главного инфекциониста США после выборов

Американский президент Дональд Трамп пообещал в случае своей победы уволить главного американского инфекциониста Энтони Фаучи из-за того, что тот «во многом был неправ».

«Никому не говорите, но дайте мне подождать немного после выборов. Я ценю этот совет», - сообщил Трамп всем присутствующим на митинге в Майами, после требований из толпы «уволить Фаучи».

Трамп подчеркнул, что тот «много раз ошибался», хотя он и хороший человек, по словам главы государства.

В частности президент напомнил о призывах Фаучи «не носить маски ни при каких обстоятельствах» и «не закрываться от Китая».

Ранее Трамп заявил, что люди устали от коронавируса, устали слушать «Фаучи и всех этих идиотов» и просят «делать, что угодно, но только оставить их в покое».