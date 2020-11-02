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Центробанки впервые за 10 лет избавляются от золота

Москва, 02.11.2020
Центральные банки с 2011 года стали самыми активными покупателями золота, а в последние несколько лет только увеличивали свою активность на этом рынке. Но в третьем квартале 2020-го - впервые почти за 10 лет - они стали продавцами главного драгоценного металла. Однако общая картина не совсем точно передает реальное положение дел.
#Финансы
#Экономика
  • Центробанки впервые за 10 лет избавляются от золота

Frank May/DPA/TASS

Согласно свежим данным Всемирного золотого совета (World Gold Counsil), за отчетный период золотые резервы центробанков сократились на 12,1 тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года наблюдался рост на 141,9 тонны. 

Исходя из этих цифр можно сделать вывод, что многолетний тренд подходит к концу, и «желтый металл» больше не является столь желаемым активом. 

Но стоит копнуть чуть глубже, и становится ясно, что снижение золотых резервов во многом стало причиной действий всего двух стран - Турции и Узбекистана. У обеих есть определенные проблемы с долларовой ликвидностью, поэтому их Центральный банки вынуждены были активно продавать драгоценный металл, чтобы получить так необходимые им доллары. 

Турция, и об этом «Эксперт» ранее подробно писал, испытывает беспрецедентный кризис счета текущих операций, а курс лиры не устает обновлять исторические минимумы. Как результат, по итогам квартала золотые резервы страны рухнули сразу на 22,3 тонны.  

Впрочем, стоит отметить, что с начала года Турция остается крупнейшим покупателем золота в мире, нарастив запас на 148,7 тонны. Тем не менее, по мнению аналитиков Goldman Sachs, учитывая экономические реалии, ЦБ Турции будет вынужден приступить к ликвидации золотого резерва скорее раньше, чем позже. 

Узбекистан в третьем квартале сократил золотые запасы еще сильнее - на 34,9 тонны. В стране наблюдался резкий рост экспорта драгоценного металла и, судя по всему, ЦБ решил воспользоваться высокими ценами и продать часть резервов, а вырученные деньги направить на борьбу с экономическими последствиями пандемии. 

Другими продавцами золота, хоть и не столь крупными, стали Таджикистан (9,2 тонны), Филиппины (7,8 тонны), Монголия (2,4 тонны) и Россия (1,2 тонны).

 

Россия

 

Наша страна также отметилась определенным рекордом. Впервые за 13 лет ЦБ РФ распродавал свой золотой запас, но изменения были незначительными — всего 1,2 тонны. К тому же, здесь нет никакого сюрприза. Еще весной Банк России объявил о прекращении закупок драгоценного металла в резервы. Здесь важно отметить, что ранее почти все золото ЦБ покупал у российских золотодобытчиков. В этом году, когда цены на «желтый металл» достигл максимумов с 2011 года, добывающим компаниям был дан зеленый свет на продажу золота за рубеж. Такая тактика решает сразу несколько задач. Во-первых, предприятия смогут получить максимальную прибыль, продавая металл по рыночным ценам, во-вторых, это позволяет увеличить валютные поступления в страну, которые рухнули на фоне обвала цен на углеводороды. 

В остальном же центробанки, хоть и менее активно, но продолжили запасаться золотом. Шесть стран увеличили свои золотые резервы в третьем квартале на тонну или более (Арабские Эмираты (7,4 тонны), Индия (6,8 тонны), Катар (6,2 тонны), Кыргызская Республика (5 тонн), Казахстан (4,9 тонн) и Камбоджа (1 тонна), хотя общие покупки были достаточно скромными - всего 33 тонны. 

Но и здесь есть вполне логичное объяснение. Во-первых, пандемия коронавируса спровоцировала серьезные экономические проблемы, цепочки поставок золота были нарушены. 

Кроме того, в период неопределенности многие инвесторы, в том числе и центробанки, были вынуждены менять состав своих портфелей, чтобы сохранить стоимость активов. Особенно сильно ЦБ пострадали от низких и отрицательных процентных ставок по суверенным облигациям, которые для многих составляют самую большую долю резервных активов.

В целом же, снова по причине пандемии, наблюдается резкий спад спроса на золото. Так, спрос на слитки в третьем квартале упал на 19% в годовом исчислении до самого низкого уровня с 2009 года —  в основном из-за высокой цены и спада покупок ювелирных изделий в Китае и Индии, что, опять же, объясняется экономическими потрясениями, которых в этом году было в избытке. 

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