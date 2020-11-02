В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 63 человека

За минувшие сутки в Москве умерло 63 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 6 936 человек. Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 53 пациента и было выявлено 4 796 новых случаев инфицирования.

С 28 октября Роспотребнадзор обязал всех граждан носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, в ведомстве рекомендовали приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита в период с 23:00 до 06:00.