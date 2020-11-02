В ООН заявили о военных преступлениях азербайджанцев в Нагорном Карабахе

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о том, что бомбардировки Азербайджаном жилых районов в Нагорном Карабахе, могут трактоваться как военные преступления.

Кроме того, верховный комиссар ООН осудила расстрел армянских военнопленных азербайджанскими военными. «Углубленное расследование медиа-организациями видеозаписей, на которых, как оказалось, азербайджанские войска без суда и следствия казнили двух захваченных армян в военной форме, раскрыло убедительную и глубоко тревожную информацию», — сказала Мишель Бачелет.

15 октября в сети было опубликовано видео расстрела двух армянских солдат азербайджанскими военными.