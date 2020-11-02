В Вене совершен теракт около синагоги

В центре австрийской столицы, поблизости от синагоги на площади Шведенплатц, несколько нападавших устроили стрельбу. По сообщению немецкой газеты Kurier в результате нападения семь человек погибли и несколько ранены. Так же издание сообщило о взрыве, произошедшем в 21:15 (23:15 по московскому времени).

По сообщению австрийского издания Kronen Zeitung на одном из нападавших был пояс смертника, которым он подорвал себя.

В сети появилось видео, снятое местными жителями из окна дома, на котором виден один из нападавших – он ведет стрельбу из автомата Калашникова.

В МВД Австрии заявляют об одном задержанном нападавшем и одном раненом полицейском. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил европейские страны в преследовании мусульман. «Сегодня вражда к мусульманам распространяется на Западе словно чума. Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывает нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма. Европейские политики должны прекратить кампанию ненависти, возглавляемую президентом Франции Макроном», – заявил турецкий президент.

После этого заявления Эрдогана по Франции прокатилась волна исламских терактов, направленных на прихожан и священников христианских церквей.