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В Южной Корее введена пятиуровневая система социального дистанцирования

Москва, 02.11.2020

Правительство Республики Корея добавило два дополнительных уровня в действующую трехуровневую схему социального дистанцирования, рассказал в эфире телерадиовещательной компании KBS премьер-министр страны Чон Се Гюн.

Новая градация состоит из уровней 1; 1,5; 2; 2,5 и 3 и вступит в силу, начиная с 7 ноября. При этом решение о повышении уровня социального дистанцирования будут приниматься по каждому региону индивидуально.

Уточняется, что первый уровень будет применяться в случае суточного прироста в столичном регионе не более ста случаев за сутки, для других регионов – 30 случаев. При превышении ста случаев вводится уровень 1,5, если заболеваемость будет варьироваться в рамках  от 200 до 400, а в других регионах от 30 до 60 случаев. Уровень 2,5 начинает действовать в стране при росте  заболеваемости более 400 случаев в сутки, а третий, наивысший уровень, вводится, когда в столице выявляется более 800 случаев за 24 часа.

Сообщается, что все объекты общественного назначения делятся на девять типов -14 «обычных», среди которых интернет-кафе, свадебные залы, похоронные бюро, кинотеатры, и 9 «приоритетных», - бары, клубы, караоке, концертные залы, рестораны и кафе. При этом ношение масок является обязательным во всех общественных местах на всех уровнях социального дистанцирования.

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