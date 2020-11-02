ВОЗ получила документы о выходе США

В секретариат ВОЗ поступили документы о выходе Соединенных Штатов из организации, сообщил начальник отдела по вопросам оперативной деятельности ООН и содействия международному развитию МИД РФ Григорий Устинов.

«США объявили о своем выходе из ВОЗ, там необходимо соблюсти определенные процедуры», - заявил дипломат на форуме «Сообщество».

Официальное уведомление о выходе из ВОЗ президент США Дональд Трамп направил в конгресс в начале июля. Ранее он заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация «отказалась проводить требуемые реформы». Средства вырученные от взносов в организацию США , по словам Трампа, намерены перенаправить, «всему миру на срочные нужды здравоохранения». Президент США также обвинил организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах КНР. В госдепартаменте заявили, что США покинут ВОЗ в июле 2021 года.