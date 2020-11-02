В России выявили 18,2 тыс заболевших коронавирусом за сутки

В России выявлено за истекшие сутки 18 260 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщает оперштаб. Уточняется, что в стране четвертый день подряд количество новых случаев COVID превышает 18 тысяч в сутки. В общей сложности в стране выявлено 1 млн 655 тыс. 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

Число летальных исходов в стране составило 238 пациентов, в общей сложности число безвозвратных потерь составляет 28 473 человека, выписаны из российских больниц 10 360 пациентов, всего поправилось 1 млн 236 тыс. 033 человека. Лечение продолжают 390 532 человека.

Наибольший прирост по-прежнему остается в Москве - 4 796 новых случаев коронавирусной инфекции, днем ранее прирост составил 5 261, 31 октября было выявлено 4 952. Выписано из больниц за последние 24 часа в столице 3 241 человек, умерли 53 человека.

На втором месте среди регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусной инфекцией Санкт-Петербург (+923), на третьем месте Московская область (+556). В пятерке Нижегородская область (+389), Архангельская область (+378). В десятке Ростовская область (+316), Воронежская область (+301), Красноярский край (+298), Свердловская оббласть (+279), Иркутская область (+240).