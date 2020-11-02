Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», регулирующий отношения в связи с осуществлением инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), вступил в силу 1 апреля 2020 года, а 1 октября Правительством Российской Федерации были приняты общие требования к порядку заключения, изменения и прекращения данного соглашения.

Соглашение дает ряд преимуществ при реализации инвестиционного проекта. Так, инвестору гарантируется неизменность нормативных правовых актов, это означает, что ключевые налоги, условия землепользования и градостроительства фиксируются на момент заключения СЗПК и остаются неизменными в течение всего срока реализации инвестпроекта. Например, если основная ставка налога на прибыль на дату заключения соглашения составляет 20%, то для компании-инвестора она останется на том же уровне даже в случае повышения ставки для всех остальных налогоплательщиков.

«Общие требования к порядку заключения СЗПК уже приняты на федеральном уровне, а для субъектов они будут разработаны Правительством РФ при участии столичных властей до конца года. Новый механизм поддержки инвесторов заработает в Москве с апреля 2021 года», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как и с кем будут подписаны соглашения?

Соглашение может заключаться как по инициативе государства, так и самого инвестора. Если инициатором выступает государство (РФ или субъект РФ), то проводится конкурсная процедура, по результатам которой с компанией-победителем подписывается соглашение. Инвестор, предлагающий собственный проект, может направить заявление и соответствующий пакет документов в Минэкономразвития на рассмотрение, по итогам которого принимается решение о целесообразности заключения СЗПК.

Соглашение может заключать только российское юридическое лицо. Однако зарубежные компании могут участвовать в СЗПК в качестве инвесторов через участие в капитале российской организации.

Минимальный размер инвестиций в проекты для СЗПК, заключаемых с участием РФ, различается по отраслям. Для медицины, образования, культуры и спорта вложения не могут быть меньше 250 млн рублей. Компании, реализующие проекты в сельском хозяйстве, экологии и IT, должны инвестировать от 500 млн рублей. Стартовый размер вложений для обрабатывающих предприятий составляет 1,5 млрд рублей, а в остальных отраслях – 5 млрд рублей. В зависимости от объема инвестиций соглашение заключаются на срок от 6 до 20 лет.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС

Правительство РФ определило список отраслей, в которых применение СЗПК невозможно. В их числе игорный бизнес, производство табачных изделий, алкогольной продукции и жидкого топлива, оптовая и розничная торговля, а также строительство жилья, бизнес-центров и торговых комплексов.

Региональные особенности

Для регионов в законе предусмотрены особые условия. Значительную роль в этом вопросе еще на стадии обсуждения законопроекта сыграло столичное правительство.

«Закон о стабилизации правовой среды для инвесторов напрямую влияет на наши инвестиционные проекты, поэтому было очень важно увязать новые механизмы с уже действующими мерами поддержки инвесторов. При этом нужно учитывать региональную специфику и четко разграничивать возможности и полномочия субъектов в сфере инвестиционной политики», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Так, если субъект сам инициирует заключение соглашения, то он может устанавливать дополнительные требования к проектам и инвесторам. Другая важная особенность заключается в том, что субъекты РФ вправе на основании регионального законодательства подписывать соглашения, которые не являются СЗПК, но предусматривают гарантии неизменности нормативных актов.

Также при подготовке законопроекта было снято ограничение по максимальному размеру инвестиций по СЗПК, которые Москва может заключать самостоятельно, без участия РФ. При этом минимальный размер инвестиций для СЗПК, заключаемых Москвой без участия РФ, вне зависимости от отраслевой принадлежности реализации проекта должен быть не менее 200 млн рублей.

В Москве ожидают, что механизм СЗПК будет востребован бизнесом. Напомним, что на сегодняшний день в столице уже реализуется 249 проектов государственно-частного партнерства.

«Москва способствует привлечению инвестиций как в крупные инвестиционные проекты в сфере транспорта и инфраструктуры, так и в проекты с участием малого и среднего бизнеса, направленные на развитие социальной сферы. Так, с 2013-го по настоящий момент на условиях ГЧП заключено контрактов на сумму более 1 трлн рублей. Основные инструменты взаимодействия бизнеса и власти – концессии, контракты жизненного цикла, офсетные контракты. Механизм выбирается в зависимости от целей и задач, которые решаются в каждом конкретном проекте», – пояснила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.