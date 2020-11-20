Акции дня: «Роснефть» продолжает ралли

Котировки «Роснефти» закончили неделю торгов на Мосбирже ростом. За дневную сессию в пятницу бумаги подорожали на +2,17% до 461,65 рублей за акцию.

Ранее компания сообщила о сделке, которая приободрила трейдеров и простимулировала скупку акций. Совет директоров «Роснефти» одобрил сделку по продаже 10% в проекте «Восток Ойл» сингапурскому нефтетрейдеру Trafigura. Восток Ойл» предполагает добычу углеводородов в огромных объемах в районах крайнего севера – в Красноярском крае. Подтвержденная ресурсная база проекта по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,15% до 3051,04 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,26% до 1262,14 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:23 мск составила 44,39 доллара за баррель (+0,43%). Российская валюта слабела – 76,12 рублей за доллар.