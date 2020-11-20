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Байден готовится закончить торговую войну с Китаем

Москва, 20.11.2020
Кандидат в президенты США назвал применение санкций и пошлин в отношении КНР «не обязательным условием» отношений с этой страной. Аналитики с различных позиций оценивают возможные последствия этих намерений: от перспективы нормализации отношений до попытки отказа от всех «достижений команды Трампа»
#Китай vs США
#Торговые войны
#Экономика
#Мир
  • Байден готовится закончить торговую войну с Китаем

Коллаж: Тамара Ларина

 

Отказ от притеснений Huawei, TokTok и WeChat стал бы подарком для Китая

 

Как заявил кандидат в президенты США Джозеф Байден, применение санкций и пошлин в отношении КНР не является обязательным условием для внешней политики и экономики Америки. По его словам, передает ТАСС, суть действий властей в том, чтобы «Китай понял, что ему следует играть по правилам».

На пресс-конференции в городе Уилмингтон Байдену был задан вопрос, настроен ли он после вступления в должность президента США прибегать к упомянутым выше мерам. Он ответил, что Америка и ее союзники должны согласовать единое понимание правил, которые должен соблюдать и Китай. Политик также анонсировал другие изменения политики: например, возвращение во Всемирную организацию здравоохранения.

 Последние заявления Джо Байдена свидетельствуют не о прекращении противостоянии США и Китая, а о приглашении Вашингтона «играть по правилам», написанным «цивилизованным миром», уверен председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Но есть шансы на переход от конфронтации к соперничеству и предсказуемому давлению, которое вполне может устроить Китай, ориентирующийся на реализацию своих внутренних амбициозных задач.

Введенные США пошлины на китайские товары могут стать предметом торга, считает эксперт, а их снятие — обусловлено выполнением структурных реформ, навязываемых Вашингтоном: открытие внутреннего рынка для иностранных компаний, прекращение манипуляций с обменным курсом, субсидирования госпредприятий. Здесь у Пекина, скорее всего, может вызвать недовольство лишь нежелание учитывать его позицию и подталкивание к ускорению преобразований.

В то же время, полагает Михаил Дорофеев, камнем преткновения останутся вопросы защиты прав человека, в особенности нацменьшинств, ситуация в акватории Южно-Китайского моря, Гонконг и Тайвань, вопросы технологического шпионажа и защиты интеллектуальной собственности. Едва ли в этих аспектах произойдет перелом.

Но отказ от притеснений Huawei, Bytedance (владеет TokTok), WeChat, потенциально в этом списке может оказаться и Alibaba — станет подарком для Китая и ослаблением переговорных позиций. Впрочем, это ударит по рейтингам Байдена, говорит эксперт, так как в обществе и среди политического истеблишмента сложился консенсус в отношении необходимости давления на Китай. По опросам Pew Research, такой позиции придерживаются 78% американцев. 

В итоге, поменяется лишь подход, уверен Михаил Дорофеев. Вместо «хулиганства» и непредсказуемости Трампа в обход международных правил — работа через коалиции с союзниками и международные организации. 70% опрошенных Торговой палатой США в Шанхае предпринимателей ждут такого развития событий и лишь 5,6% — дополнительного повышения пошлин. В 2021 году возможны попытки некоей «оттепели», к чему будет подталкивать необходимость сотрудничества по борьбе с пандемией и глобальным потеплением, а также в вопросах взаимоотношений с Ираном и Северной Кореей.

Но в долгосрочной перспективе сохранится статус-кво, добавляет эксперт. Китай бросил вызов США и через пять лет выйдет в лидеры по ВВП по паритету покупательной способности, причем за счет технологической модернизации. В США не хотят с этим мириться, тем более, что часть этого успеха, как считают в Вашингтоне, базируется на наработках американских компаний. Байден вел свою кампанию под лозунгами создания домашнего производства и сохранения технологического первенства. В этом он не является противоположностью Трампа.

 

От «трубы» до сумы?

 

Комментарий Байдена оказал нулевой эффект на рынки, что и понятно, отмечает шеф-аналитик ТелеТрейд  Пётр Пушкарёв: повторяемая Трампом мантра, будто бы он реально накажет за пандемию Китай, всегда воспринималась как обычная риторическая поза в предвыборный год, Но если смотреть на хоть какую-то перспективу, то позиция Байдена заключается, похоже, в том, что он вообще не готов обсуждать с Китаем каких-либо своих, или же общих правил игры за исключением правила «мы вас больше не трогаем, и делайте дальше что хотите».

Аналитик считает, что демократическая администрация готова «слить в трубу» все национальные достижения США за последние четыре года в построении внятных торговых отношений с Китаем. И очевидно, что до всеобъемлющей «большой сделки» команда Байдена дело довести и не способна, и не слишком хочет. Сам по себе вопрос о финансировании ВОЗ не принципиален, но он показывает, что в руке у Байдена не только не зажат камень, но он не собирается запасаться и другими инструментами давления.

До прихода Трампа почти безысходной выглядела картина накопления Америкой всё новых торговых дефицитов, а Китаем исключительно и бесконтрольно — долларовых профицитов. Резковатые, но действенные попытки команды Трампа, конечно, не развернули сразу балансы вспять, но они хотя бы смогли приостановить процесс, который вёл основанную на долларе финансовую систему в тупик, полагает Пётр Пушкарёв. 

Если все достижения по хоть какому-то сбалансированию торговли окажутся сведены на нет готовой занять Белый дом командой, то так и не будет создана «дамба», способная в нужный момент противостоять волне заметной девальвации доллара: потому что на фоне интенсивной работы «денежного принтера» ФРС вся монетарная политика США сведётся к страусиной позиции финансирования бездны дефицита за счёт привлечения всё новых объёмов долга.

Но без должного сбалансирования импорта экспортом, американские «казначейки» просто перестанут привлекать достаточно новых желающих рассматривать их как практичный защитный инструмент, уверен Пётр Пушкарёв. И капиталы массово потекут в другие юрисдикции. Эти тенденции уже начинали преобладать к концу правления Обамы, но сейчас демократы рискуют пустить процесс под откос окончательно, сделав отток капиталов из США необратимым: в итоге они не получат достаточно денег ни от внешней торговли, ни от новых займов для финансирования всех своих экономических планов.

И если этот сценарий начнёт подтверждаться, то и валютный, и фондовый рынки это напряжёт значительно сильнее, чем так называемые «торговые войны» Трампа, которых биржи уже бояться перестали, считает эксперт. Переговоры с Китаем только поначалу и недолго негативно влияли на котировки, но они хотя бы давали Америке надежду, что через 10-15 лет они начнёт жить по средствам.

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