Бывшую промзону «Южное Бутово» и заброшенную стройку на западе Москвы преобразят в рамках комплексного развития территорий

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила комплексное развитии двух участков на юге и западе столицы. Планируется, что инвесторы вложат в редевелопмент 25,5 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют часть бывшей промзоны «Южное Бутово» общей площадью 23 га, где сейчас располагаются склады, стоянка и офисы, а также участок на Никулинской улице, на котором планировалось возвести многофункциональный комплекс с гаражом-стоянкой, но строительство было заброшено.«

Город продолжает работу по преображению бывших промышленных зон. В рамках нового проекта в промзоне «Южное Бутово» планируется разместить объекты производственного и общественно-делового назначения, необходимую социальную инфраструктуру и жилые дома. Общая площадь составит порядка 364 тысяч квадратных метров, будут созданы более 3 тысяч рабочих мест. Планируемые инвестиции в проект - 23,9 млрд рублей, ожидаемый эффект от КРТ для бюджета – около 2,3 млрд рублей в год», ¬- рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На территории второго объекта на Никулинской улице на западе Москвы общей площадью 0,68 га возведут порядка 20,4 тысячи квадратных метров объектов общественного назначения.

«Впервые в рамках КРТ планируется застроить участок, который не относится к бывшим промышленным зонам города. Сейчас там заброшенная стройка, территория никак не используется больше 16 лет и создает дискомфорт для жителей района. Ситуация требовала вмешательства города. В рамках проекта инвестор вложит порядка 1,6 млрд рублей, а бюджетный эффект составит 175,8 млн рублей в год. Также будет создано 675 рабочих мест», ¬- рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.