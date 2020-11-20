Эксперт оценил влияние массовой вакцинации населения на развитие эпидемии COVID

Массовая вакцинация населения способна оказать значимое влияние на развитие эпидемии коронавирусной инфекции нового типа, сообщила агентству РИА «Новости» замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Вакцинация большей части населения приведет к значимому снижению заболеваемости», - поделилась эпидемиолог.

Ранее в Кремле сообщили, что в ближайшие месяцы начнется массовая вакцинация россиян на добровольной основе. Также сообщалось, что в декабре в медучреждения начнут поступать промышленные партии вакцины от COVID «Спутник V». Также, по словам центра Гамалеи Александра Гинцбурга, приблизительно 40-50 тысяч человек из групп риска уже были вакцинированы.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в августе текущего года. Вакцинация предполагает двухразовое вакцинирование с промежутком в три недели.

В октябре была зарегистрирована еще одна вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора. Клинические исследования проводятся еще в отношении одного препарата, разрабатываемого центром им. Чумакова.