Эпидемиолог рассказала, как можно снизить заболеваемость коронавирусом

Антонина Плоскирева – директор по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора – рассказала, как можно снизить заболеваемость коронавирусом в стране.

По мнению специалиста, это возможно сделать, но всем вместе, сообща. Как пояснила она, если, каждый будет соблюдать меры профилактики, то тогда можно победить COVID-19.

«Достигнуть стабильного снижения заболеваемости в каждом конкретном регионе и в целом по стране возможно только всем вместе. Необходимо строго соблюдать все меры, рекомендованные Роспотребнадзором: придерживаться социальной дистанции, использовать средства индивидуальной защиты, проявлять социальную ответственность», – резюмировала Плоскирева.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлено 24 318 случаев коронавирусной инфекции нового типа в 85 регионах.

Этот показатель стал рекордным за весь период. Напомним, накануне было выявлено 23 610 новых случаев, 18 ноября прирост составил 20 985 случаев COVID-19. В общей сложности в нашей стране зарегистрировано 2 039 926 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь за сутки составило 461, выписаны из российских больниц 24 758. В общей сложности за все время от COVID-19 скончалось 35 311, выздоровели 1 551 414. Под наблюдение пациентов остаётся 453 201 пациент.

Также рекорд по новым случаям инфекции был поставлен в Москве – 6 902. Ранее рекордным считался майский показатель 6 703. Скончались в столице за последние 24 часа 77 пациентов, 5 836 были выписаны по выздоровлению.

Новый антирекорд по суточной заболеваемости установлен также в Санкт-Петербурге – 2 394 новых случая. Город на втором месте после Москвы по заболеваемости среди регионов. На третьем месте Московская область (+887). В пятерке Нижегородская область (+444) и Свердловская область (+386).