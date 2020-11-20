Франция предъявила ультиматум своим имамам

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с представителями Совета мусульманской веры, в ходе которой обсуждалось создание Национального совета имамов, который будет выдавать разрешение имамам на правоведческую деятельность.

Макрон дал Совета мусульманской веры две недели на то, чтобы разработать эту «хартию республиканских ценностей». Глава французского государства требует, чтобы в хартии провозглашались республиканские ценности, а ислам остался лишь одной из религий республики, оставив общественно-политические цели.

В отношении тех имамов, которые откажутся подписать хартию, Макрон пообещал «сделать выводы».

Ранее Макрон огласил план с «исламским сепаратизмом», который предусматривал обязательное светское образование для детей мигрантов, контроль государства над религиозными организациями и запрет на проповеди иностранных имамов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Макрона в нападках на ислам, после чего по Франции прокатилась волна исламских терактов.