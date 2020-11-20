Вход/Регистрация Подписка

Бундестаг поддержал «Северный поток — 2» словом, но не делом

Москва, 20.11.2020
На пленарных слушаниях в четверг депутаты парламента ФРГ продемонстрировали великолепную риторику в пользу газопровода «Северный поток — 2» и против американских санкций. В то же время отклонили важную инициативу практического характера от АдГ
#Газовые войны
#Санкции
#Германия
#США
#Экономика
  • Бундестаг поддержал «Северный поток — 2» словом, но не делом

Ангела Меркель является последовательной защитницей "Северного потока - 2", но и ее позиция заслужила критику в недостатке решительности

AP/TASS Автор: Markus Schreiber

Отклоняя крайности

В немецком парламенте — бундестаге в четверг 19 ноября прошли слушания по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2». Слушания стали следствием давления на власти и на компании ФРГ со стороны США, оказывающих активное противодействие строительству газопровода и подготовивших сейчас в конгрессе новые санкционные меры.

Депутат от «Альтернативы для Германии» Лейф-Эрик Хольм напомнил, что ночью «истекает ультиматум», который был выдвинут США в адрес порта Мукран города Засниц (ФРГ). «Претензии к "Северному потоку — 2" по-прежнему масштабны, а Меркель прячется. Хуже того — она колеблется», — цитирует его агентство «Прайм».

Оно поясняет также, что ранее сенаторы США направили письмо в дирекцию порта Мукран, пригрозив предприятию, которое принадлежит городу Засниц и федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения строительства «Северного потока — 2». Этот порт, напомним, является ключевым в логистике проекта газопровода.

Представитель фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн заявил в ходе слушаний: «Мы видим, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации Трампа, напротив, готов наложить еще более жесткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией. Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса отклоняем экстерриториальные санкции».

Он подчеркнул при этом, что США «сами экспортируют российский газ на рекордном уровне», охарактеризовав это как «двойную мораль в дебатах». Депутат от фракции альянса ХДС/ХСС указал также три причины полезности «Северного потока — 2» для Германии и Европы: обеспечение энергобезопасности Европы на фоне падения тем добычи газа; диверсификация поставок газа при соблюдении интересов стран Восточной Европы, включая Украину; «геополитические интересы Германии» в продолжении сотрудничества с Россией, затрагивающего многие отрасли.

Охарактеризовав, в свою очередь, трубопровод как мост для диалога, депутат СДПГ Тимон Греммельс выступил за политический диалог с Россией, который будет тем успешным при развитии торговых отношений. «Лучше мы будем торговать с Россией и поставлять газ из России, чем Россия будет поставлять газ в Китай. Этот альянс должен вызывать у нас больше озабоченности», — сказал он.

В пику им выступил только представитель фракции «Зеленых» Оливер Кришер, назвав газопровод «Северный поток — 2» «совершенно неправильным проектом», не служащим «безопасности нашего энергообеспечения», раскалывающим Европу и противоречащим климатическим целям.

Однако продолжение строительства в основном поддержала и Свободная демократическая партия, выступавшая за мораторий на строительство «Северного потока — 2», но и против экстерриториальных санкций США. Представитель фракции СвДП Мартин Нойманн сказал на слушаниях, что «"Северный поток — 2" — это важный, но не решающий агент для энергообеспечения». При этом он отметил, что с его помощью Германия, как страна-импортер газа, может улучшить свои позиции в отношении стран-поставщиков. Депутат подчеркнул, что в случае введения санкций США. будет «в значительной степени затронута» инвестиционная и правовая безопасность коммерческих участниках проекта.

Неизменной осталась позиция фракции «Левые», чей представитель, глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст назвал позицию «Зеленых», которая объективно поддерживает замену российского газа, на гораздо более вредный, по его мнению, для экологии американский СПГ, не «зеленой», а «слегка подувядшей».

Слушания в бундестаге закончились поименным голосованием, в ходе которого за продолжение строительства «Северного потока — 2» проголосовало 546 депутатов и 83 — против при одном воздержавшемся. Число голосовавших «против» больше численности «Зеленых» (69 депутатов), но очевидно, что «Северный поток — 2» получил подавляющую поддержку.

Между президентами и санкциями

Но, несмотря на то, что большинство фракций в бундестаге высказались в поддержку магистрального газопровода  «Северный поток — 2», реальных действий для завершения строительства предпринято не было, обращает внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. А между, тем их предлагала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Депутаты посчитали три предложения АдГ слишком радикальными и сняли их с обсуждения.

«Альтернатива для Германии» предлагала принять меры по завершению строительства МГП «Северный поток-2» и защите частных компаний путем приобретения трубоукладочных судов, меры по защите инвестиций, а также озвучивалась инициатива о защите политической свободы выбора Германии от ограничений со стороны иностранных государств на фоне санкций к «Северному потоку— 2».

Отметим, что данное предложение фракции «Альтернатива для Германии» к комитету по экономике и энергетике бундестага ФРГ ставилось на голосование, однако было отклонено большинством голосов.

Принятие этих инициатив, продолжает эксперт, или хотя бы их обсуждение в Бундестаге переводило бы проблему завершения стройки не в экономическую, а уже в политическую плоскость. Что могло бы стать адекватным ответом США на их оборонный бюджет на 2021 год, в котором предусмотрены новые санкции против трубопровода», — объяснил он.

Между тем эти санкции, указывает Артем Деев, будут применяться к таким видам деятельности, как способствование продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, предоставление услуг или помещений для модернизации судов, связанных со строительством газопровода. При этом вариант сената включает еще и санкции на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, необходимые для эксплуатации газопровода.

Этот пункт является наиболее критичным для проекта, поскольку будет означать невозможность ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию, полагает аналитик. Оборонный бюджет США на следующий год должен быть принят до конца 2020 года и есть серьезные шансы на то, что это произойдет. Сенат и палата представителей 11 ноября уже согласовали проект, который должен быть подписан президентом США. В таком случае у «Северного потока — 2» будут серьезные проблемы, уверен Деев.

Между тем, указывает он, все необходимые переоборудования трубоукладчика «Академик Черский» в самом деле проведены, судно прошло испытания у российского побережья и вернулось в Мукран, где находится с конца октября. У места завершения строительства «Северного потока — 2» находятся также вспомогательные судна. Но строительство пока не возобновилось и сообщений, когда это произойдет, не поступало, подчеркивает он.

По поводу возможных сообщений из района будущих работ главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов замечает, что, поскольку санкции США сковывают оператора проекта в действиях, все держится в строжайшей секретности.

В целом, полагает он, вполне вероятно, что пока в США сохраняется политическая неопределенность по части избранного президента, для «Северного потока — 2» это шанс начать работы по достройке глубоководного участка. Возможно, именно с этим связано прибытие в логистический центр проекта, коим является порт Мукран, еще одного судна — ледокола «Юрий Тютчев», который, не исключено, будет также задействован в проекте. Это наталкивает на мысль о том, что работы могут начаться уже очень скоро.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Греф остался в одиночестве
    Экосистема Сбера, не успев сформироваться, похоже, уже трещит по швам
  2. «Азербайджанцы ехали как в мирное время: ни завалов, ни разрушений, ни минных заграждений»
    Почему Армения проиграла войну за Карабах
  3. Госкомпании Китая одна за другой объявляют дефолт
    Экономика Китая показывает едва ли не лучшие темпы восстановления от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако сквозь внешнюю красивую оболочку начинают просачиваться серьезные проблемы
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама