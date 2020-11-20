Бундестаг поддержал «Северный поток — 2» словом, но не делом

Отклоняя крайности

В немецком парламенте — бундестаге в четверг 19 ноября прошли слушания по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2». Слушания стали следствием давления на власти и на компании ФРГ со стороны США, оказывающих активное противодействие строительству газопровода и подготовивших сейчас в конгрессе новые санкционные меры.

Депутат от «Альтернативы для Германии» Лейф-Эрик Хольм напомнил, что ночью «истекает ультиматум», который был выдвинут США в адрес порта Мукран города Засниц (ФРГ). «Претензии к "Северному потоку — 2" по-прежнему масштабны, а Меркель прячется. Хуже того — она колеблется», — цитирует его агентство «Прайм».

Оно поясняет также, что ранее сенаторы США направили письмо в дирекцию порта Мукран, пригрозив предприятию, которое принадлежит городу Засниц и федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения строительства «Северного потока — 2». Этот порт, напомним, является ключевым в логистике проекта газопровода.

Представитель фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн заявил в ходе слушаний: «Мы видим, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации Трампа, напротив, готов наложить еще более жесткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией. Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса отклоняем экстерриториальные санкции».

Он подчеркнул при этом, что США «сами экспортируют российский газ на рекордном уровне», охарактеризовав это как «двойную мораль в дебатах». Депутат от фракции альянса ХДС/ХСС указал также три причины полезности «Северного потока — 2» для Германии и Европы: обеспечение энергобезопасности Европы на фоне падения тем добычи газа; диверсификация поставок газа при соблюдении интересов стран Восточной Европы, включая Украину; «геополитические интересы Германии» в продолжении сотрудничества с Россией, затрагивающего многие отрасли.

Охарактеризовав, в свою очередь, трубопровод как мост для диалога, депутат СДПГ Тимон Греммельс выступил за политический диалог с Россией, который будет тем успешным при развитии торговых отношений. «Лучше мы будем торговать с Россией и поставлять газ из России, чем Россия будет поставлять газ в Китай. Этот альянс должен вызывать у нас больше озабоченности», — сказал он.

В пику им выступил только представитель фракции «Зеленых» Оливер Кришер, назвав газопровод «Северный поток — 2» «совершенно неправильным проектом», не служащим «безопасности нашего энергообеспечения», раскалывающим Европу и противоречащим климатическим целям.

Однако продолжение строительства в основном поддержала и Свободная демократическая партия, выступавшая за мораторий на строительство «Северного потока — 2», но и против экстерриториальных санкций США. Представитель фракции СвДП Мартин Нойманн сказал на слушаниях, что «"Северный поток — 2" — это важный, но не решающий агент для энергообеспечения». При этом он отметил, что с его помощью Германия, как страна-импортер газа, может улучшить свои позиции в отношении стран-поставщиков. Депутат подчеркнул, что в случае введения санкций США. будет «в значительной степени затронута» инвестиционная и правовая безопасность коммерческих участниках проекта.

Неизменной осталась позиция фракции «Левые», чей представитель, глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст назвал позицию «Зеленых», которая объективно поддерживает замену российского газа, на гораздо более вредный, по его мнению, для экологии американский СПГ, не «зеленой», а «слегка подувядшей».

Слушания в бундестаге закончились поименным голосованием, в ходе которого за продолжение строительства «Северного потока — 2» проголосовало 546 депутатов и 83 — против при одном воздержавшемся. Число голосовавших «против» больше численности «Зеленых» (69 депутатов), но очевидно, что «Северный поток — 2» получил подавляющую поддержку.

Между президентами и санкциями

Но, несмотря на то, что большинство фракций в бундестаге высказались в поддержку магистрального газопровода «Северный поток — 2», реальных действий для завершения строительства предпринято не было, обращает внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. А между, тем их предлагала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Депутаты посчитали три предложения АдГ слишком радикальными и сняли их с обсуждения.

«Альтернатива для Германии» предлагала принять меры по завершению строительства МГП «Северный поток-2» и защите частных компаний путем приобретения трубоукладочных судов, меры по защите инвестиций, а также озвучивалась инициатива о защите политической свободы выбора Германии от ограничений со стороны иностранных государств на фоне санкций к «Северному потоку— 2».

Отметим, что данное предложение фракции «Альтернатива для Германии» к комитету по экономике и энергетике бундестага ФРГ ставилось на голосование, однако было отклонено большинством голосов.

Принятие этих инициатив, продолжает эксперт, или хотя бы их обсуждение в Бундестаге переводило бы проблему завершения стройки не в экономическую, а уже в политическую плоскость. Что могло бы стать адекватным ответом США на их оборонный бюджет на 2021 год, в котором предусмотрены новые санкции против трубопровода», — объяснил он.

Между тем эти санкции, указывает Артем Деев, будут применяться к таким видам деятельности, как способствование продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, предоставление услуг или помещений для модернизации судов, связанных со строительством газопровода. При этом вариант сената включает еще и санкции на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, необходимые для эксплуатации газопровода.

Этот пункт является наиболее критичным для проекта, поскольку будет означать невозможность ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию, полагает аналитик. Оборонный бюджет США на следующий год должен быть принят до конца 2020 года и есть серьезные шансы на то, что это произойдет. Сенат и палата представителей 11 ноября уже согласовали проект, который должен быть подписан президентом США. В таком случае у «Северного потока — 2» будут серьезные проблемы, уверен Деев.

Между тем, указывает он, все необходимые переоборудования трубоукладчика «Академик Черский» в самом деле проведены, судно прошло испытания у российского побережья и вернулось в Мукран, где находится с конца октября. У места завершения строительства «Северного потока — 2» находятся также вспомогательные судна. Но строительство пока не возобновилось и сообщений, когда это произойдет, не поступало, подчеркивает он.

По поводу возможных сообщений из района будущих работ главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов замечает, что, поскольку санкции США сковывают оператора проекта в действиях, все держится в строжайшей секретности.

В целом, полагает он, вполне вероятно, что пока в США сохраняется политическая неопределенность по части избранного президента, для «Северного потока — 2» это шанс начать работы по достройке глубоководного участка. Возможно, именно с этим связано прибытие в логистический центр проекта, коим является порт Мукран, еще одного судна — ледокола «Юрий Тютчев», который, не исключено, будет также задействован в проекте. Это наталкивает на мысль о том, что работы могут начаться уже очень скоро.