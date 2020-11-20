За что мы любим «кликбейтные законопроекты»

В порядке просвещения

За уходящую неделю в базе документов Госдумы зарегистрировано несколько законопроектов, ставящих целью запретить те или иные аспекты общественно-политической жизни России, которые до сих пор по каким-то причинам не попали в поле зрения законодателей.

Среди них — инициатива Дмитрия Вяткина об ужесточении закона о митингах, законопроект Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса о ювенальных судах, предложения пяти сенаторов о внесении изменений в закон «Об образовании», инициатива шести депутатов и одного члена Совфеда о блокировании интернет-ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ и другие.

Проект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"» заслуживает того, чтобы сказать о нем подробнее. Им предлагается ввести в законодательство и регламентировать «просветительскую деятельность» — любые формы передачи знаний и навыков, осуществляемые «вне рамок образовательных программ» и любым физическим лицом или организацией. По замыслу авторов законопроекта, такая деятельность подлежит регулированию и контролю.

Для самого регулирования никакие рамки не установлены. Значит, чтобы научить знакомых мальчишек играть в шахматы, или рассказать им об истории России или Древнего Рима, вам потребуется узнать и соблюсти «Порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, а также контроля за ней», устанавленные, как это предписывается законопроектом, правительством Российской Федерации.

Для чего это? «Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя» (из «Пояснительной записки» к законопроекту). Таких «порядков, условий и форм» не вспомнят и поколения с опрытом жизни в СССР с его, как считается, тотальной регламентацией общественной и даже личной жизни.

При этом, подчеркнем, законопроект намерен поставить под регулирование не только идеологическую деятельность, что тоже вызывало бы вопросы к его соответствию конституционным правам и свободам, но «деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека». То есть и обучение бегу на лыжах тоже. И то сказать. Бежать надо в правильном направлении.

Тенденция на массовое производство такого рода объектов законотворчества была не столь очевидной в первые три года работы 7-й Думы — во всяком случае, про «бешеный принтер» долгое время никто не вспоминал. Однако за десять месяцев до новых парламентских выборов депутаты нижней палаты парламента снова «засучили рукава», словно соревнуясь в том, кто кого перещеголяет.

Политика огораживания

Некоторые эксперты считают, что тенденция «запретить и ограничить», отчетливо проявляющаяся в работе Госдумы 7-го созыва в последние недели, вполне релевантна текущей общественно-политической ситуации — как внутри России, так и в ее внешнем окружении.

Российский истеблишмент сегодня крайне обеспокоен происходящими по всей периферии России «цветными революциями» или попытками таковых революций. Хотя в какой-то степени они вызваны внутренними проблемами, рука внешних игроков там видна невооруженным глазом, убежден, в частности, председатель Совета национальной стратегии Иосиф Дискин.

«На этом фоне совершенно объяснимо желание властей России оградить происходящие в стране общественно-политические процессы от влияния внешних сил. Законодательные усилия гарантировать суверенитет, поэтому, никак не завязаны на парламентские выборы, они зависят только от того, вырастут или снизятся риски социально-политической дестабилизации в стране», — сказал он «Эксперту Online».

Дискин указывает, что независимо от того, каким будет состав новой администрации США после 20 января, антироссийский вектор американской политики вряд ли претерпит изменения, достаточные для того, чтобы российская правящая элита могла вздохнуть с облегчением.

«Официальную внешнюю политику США, конечно, проводит Госдепартамент. Однако по опыту своей работы в США я знаю, что подрывная деятельность в отношении России осуществляется огромным количеством неправительственных организаций и институтов. Они согласуют с Госдепом только какие-то общие принципы, но в остальном действуют независимо от официального Вашингтона. И в интересах российской власти не дать этим институтам проникать в наше внутриполитическое пространство, как это делается, к примеру, в Белоруссии», — говорит он.

Пять минут славы

Есть и иная точка зрения на депутатскую активность. Причина «осеннего обострения» в среде законодателей скорее внутриполитическая и конъюнктурная, чем глобальная, полагает политолог из Экспертного Института социальных исследований Екатерина Соколова.

«Не надо искать в темной комнате черную кошку, которой там нет. Всплеск депутатских инициатив консервативного характера вызван приближающимися выборами, и депутаты совершенно ожидаемо стремятся предлагать своим избирателям такие инициативы, которые по их, депутатов, мнению найдут наибольший отклик у населения», — объяснила она «Эксперту Online» свою версию происходящего.

Думцы сознательно предлагают законопроекты, которые можно назвать «кликбайтными», не столько даже в надежде, что они приобретут силу закона, сколько в расчете на реакцию прессы, которая часто бывает несоразмерна содержанию собственно этих инициатив. Просто если прежде подобные проекты рождались преимущественно во фракции ЛДПР, то сегодня инициативу перехватило парламентское большинство.

Именно членство их авторов в правящей партии придает этим документам больший общественный резонанс, чем если бы они происходили от заведомо бессильной парламентской оппозиции.

Парадоксально, но, возможно, именно единороссовская «родословная» всех последних по времени противоречивых законопроектов является причиной того, что не все они воплощаются в конечном продукте — вступившем в силу законе. Ведь правящая партия несет намного большую ответственность за результаты своей работы, чем оппозиция, пусть даже системная, предполагает Соколова.

«Я бы поостереглась говорить, что в Госдуме нынешнего созыва снова включился пресловутый “бешеный принтер”. Потому что само по себе количество производимых законопроектов ни о чем не говорит и ни на что не влияет. Большая часть этих “кликбейтных” проектов не доходит даже до первого чтения, но их авторам это, по большому счету, и не надо. Им важно взорвать общественное мнение, получить свои “пять минут славы”, чтобы в ходе предвыборной кампании было что предъявить своим избирателям как доказательство активности», — говорит политолог.

Резко консервативный тон большинства таких инициатив является довольно точным барометром влиятельных в российском обществе настроений, на которых и играют политики, ищущие отклика в сердцах электората. Если бы «глубинный россиянин» исповедовал иные ценности, то и политики добивались бы его благосклонности иными путями: нечего на зеркало пенять.

«Российское общество в подавляющем большинстве в самом деле очень агрессивно настроено к любым проявлениям того, что расходится с так называемыми традиционными ценностями — однополые браки, либеральные экономические модели и прочие “западные веяния”. Всё это — не для массового потребителя, на этом политическую карьеру не сделать. А в этом избирательном цикле еще и коронавирусная тематика добавилась, которая тоже играет роль своеобразной “скрепы” — общей для всех угрозы», — говорит Соколова.

Здесь непонятно, где курица, где яйцо: то ли политики идут на поводу у настроений электората, то ли избиратели загипнотизированы высказываниями политиков. А, скорее всего, работает взаимная индукция, и в этом смысле парламентское большинство в самом деле отражает волю большинства россиян.

И на устах его печать

Расчет на благоприятную обратную связь с избирателем у авторов предлагаемых в последние дни законопроектов играет вторичную роль. Эти инициативы носят четко выраженный политтехнологический характер, считает директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов.

«На всем законотворчестве лежит печать приближающихся выборов в федеральный парламент и половину региональных заксобраний. Совершенно объяснимо поэтому стремление правящей партии максимально затруднить предвыборную деятельность для своих конкурентов. Заявлять прямо, что целью ужесточения ряда законов является воспрепятствование честной политической борьбе, партия власти, конечно, не будет. Но ужесточение правил агитации в Интернете и оффлайн, сужение каналов финансирования оппозиционных партий — всё это идет в логике подготовки к сентябрю 2021 года», — сказал он «Эксперту Online».

Правящие элиты извлекли уроки из предвыборной кампании в Мосгордуму в 2019 году и наступать вновь на те же грабли не собираются. Перед Единым днем голосования-2021 никаких игр в демократию власть допускать не намерена, потому что риски разбалансировки системы на этот раз намного выше, чем в предыдущем избирательном цикле.

«Происходящее закручивание гаек — это инстинктивная защитная реакция системы на внешние и внутренние угрозы ее стабильности. Система обороняется от угроз извне, объявляя любые оппозиционные выступления подстрекательством неких иностранных сил. Но система чутко реагирует и на возможный раскол внутри самой себя. Такой раскол мог вызвать закон о ювенальных судах. Он вызвал резкое отторжение у традиционалистских слоев населения, а ведь это — социальная база власти. Поэтому, когда стало очевидным, что проект Клишаса-Крашенинникова угрожает снижением рейтинга правящей партии, он был оперативно отозван», — напоминает политолог.

По мнению Пожалова, в предстоящие месяцы следует ожидать появления новых законопроектов, целью которых будет максимальное снижение конкуренции на выборах на внутреннем «фронте» и подстраховка от непредсказуемых качаний в отношении Москвы со стороны новой администрации США — на внешнем. При этом, ожидает он, эти законы будут нарочно написаны так, чтобы облегчить их правоприменение в интересах властных элит.