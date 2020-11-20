Курс доллара: в Сбербанке сделали неожиданный прогноз по рублю на 2021 год

Отечественная валюта, вчера умеренно снижалась в обеих парах, реагируя на дешевеющую нефть и очередной уход глобальных инвесторов из риска.

Торги четверга открылись для рубля с позиций 76,14 за доллар и 90,68 – за евро. К закрытию основной сессии на Московской бирже курс доллара составлял 76,33 руб., прибавив за сутки 27,5 коп. Немного подорожала и единая валюта ЕС – по данным на 19:00 мск евро торговался по 90,36 (+18,25 коп.). При этом индекс DXY показал в четверг, что доллар несколько укрепился – с 92,56 до 92,60 пункта.

Таким образом, накануне рубль немного просел к резервным мировым валютам следуя за снижением мировых цен на «чёрное золото». Напомним, вчера вечером контракты на нефть сорта Brent подешевели до 44,19 долл. за бочку (-0,34%), что спровоцировало ослабление всех валюты ЕМ. Рубль также не стал исключением.

Кроме того, негативно на курсовую динамику повлияли торги на американских фондовых площадках, где основные индексы потеряли около 1%. Между тем ближе к вечеру нацвалюта смогла частично отыграть понесенные ранее потери, но завершила сессию все равно в минусе.

По мнению Гельды Союнова из УК «Промсвязь», в последний день этой рабочей недели тренд на ослабление российской валюты может продолжиться.

«Этому могут поспособствовать дешевеющая нефть, а также возможная фиксация прибыли глобальными игроками после активного роста в сегменте ЕМ, который наблюдался с начала этого месяца», – считает он.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» напомнил, что вчера в первой половине дня рубль демонстрировал быстрое снижение, реагируя на ухудшение ситуации на глобальных торговых площадках.

Против рубля сыграл также, по мнению эксперта, фактор сильного снижения американского рынка акций, подешевевшее «чёрное золото» и уход инвесторов из риска. Как считает Бабин, это стало следствием ухудшения ситуации с коронавирусом в мире, что может привести к новым локдаунам в мировых экономках.

«Это создаёт угрозу начавшемуся восстановлению экономики, увеличивая риски более глубокого и продолжительного кризиса, что негативно скажется на курсе рубля в краткосрочной перспективе», – прогнозирует он.

По мнению Артёма Тузова из ИК «Универ Капитал», сегодня пара рубль-доллар может закрепиться у отметок 75,70-76,50, а паре евро-рубль в коридоре 90,00-91,00.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» подчеркнул, что в конце этой недели и в начале следующей продажи валюты экспортерами станут более явными, что объяснимо перед налоговыми выплатами.

«Мы считаем, что важным уровнем для валютной пары доллар-рубль может стать диапазон 76,05-76,10. Если рублёвые «быки» сумеют увести курс ниже этого коридора, то есть шансы увидеть рубль возле показателя 73,20 за доллар. Если же говорить о более дальних перспективах, то мы ждём нашу валюту в первом полугодии следующего года возле 72,00-72,50», – сказал Полевой.

В свою очередь в Сбербанке оценили потенциал рубля на 2021 год. По мнению руководителя Sberbank Investment Research Ярослава Лисоволика, у российской валюты отличные перспективы для существенного укрепления. Как полагает он, при отсутствии внешнеполитических рисков или хотя бы при их снижении, рубль в паре с долларом имеет все шансу уйти к отметке в 60,00 руб.

«Если ситуация в мире стабилизируется и произойдёт снижение геополитической премии, наша валюта в перспективе следующего года пойдёт в рост. Тем более, есть предпосылки к ослаблению доллара на глобальных торговых площадках. «Американец» может подешеветь на фоне восстановления мировых экономик после того, как пройдёт массовое вакцинирование от коронавируса», – пояснил представитель крупнейшей кредитной организации страны, напомнив, что геополитическая премия стала одним из драйверов движения нацвалюты во второй половине этого года.

При этом Лисоволик считает, что что сейчас основными негативными факторами для курса рубля являются возможные санкции США и Евросоюза против РФ, вторая волна COVID-19 и непростая обстановка на постсоветском пространстве.