Минэкономразвития разработало аналог российских «золотых паспортов»

Минэкономразвития РФ предлагает создать программу, по которой иностранцы, желающие жить и работать в России, смогут приезжать в страну и получать вид на жительство в обмен на экономические инвестиции, пишет газета «Известия».

Согласно предложению ведомства вид на жительство сможет получить претендент, ставший собственником российской компании и вложивши в нее не менее 15 млн рублей. При этом иностранцу не обязательно становится акционером, в качестве альтернативы претендент на ВНЖ может открыть ИП с вложением не менее 10 млн руб., а также принять на работу 10 россиян.

Если собственник владеет иностранной организацией, то он к моменту получения «золотого паспорта» должен вложить в нее 50 млн руб., а сама компания должна функционировать от трех лет.

Помимо этого вида на жительство может получить иностранец, купивший российские гособлигации или недвижимость в цене 30 млн руб. сроком три года.