Мишустин призвал перейти к адресной поддержке населения

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки населения страны.

В ходе совещания по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы, он подчеркнул, что для этого надо развивать механизмы социального казначейства, передаёт РИА Новости.

«У нас большое число льгот и пособий, направленных на то, чтобы выровнять материальное положение российских семей, – напомнил премьер-министр. – Но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается».

Как ещё раз пояснил Мишустин, необходимо перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы социального казначейства, грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек.

По словам главы правительства, России нужна единая цифровая платформа в соцсфере, которая поможет выявлять тех, кто действительно сейчас остро нуждается в поддержке.

«Эту помощь надо им предоставлять без лишних документов. Очень часто человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота. Поэтому здесь государство должно ему помочь».

Кроме того, Мишустин напомнил, что ситуация с пандемией COVID-19 очень сильно повлияла на доходы людей, и Кабмин оперативно предоставил поддержку тем, кто пережил это время трудно. Это, прежде всего, безработные, семьи с детьми и другие незащищённые слои населения.

«Цифровая платформа ФНС позволила нам провести все необходимые выплаты на детей без личного участия заявителей. По этом же алгоритму идут выплаты на детей от 3 до 7 лет. При этом автоматически проверяются данные о доходах этих семей», – резюмировал премьер-министр, добавил, что список мер помощи регулярно совершенствуется и дополняется.