На Украине зафиксирован суточный рекорд заболеваемости коронавирусом

За последние сутки на Украине зафиксировано 14 575 новых случае инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, а умерло 229 человек. Днем ранее было зафиксировано 13 357 случаев заражения и 257 пациентов с COVID-19 скончалось.

Всего с начала пандемии на Украине было зафиксировано 598 тыс случаев инфицирования коронавирусом и 10 598 человек умело.

С 14 ноября, из-за роста числа инфицированных, украинские власти ввели так называемый «карантин выходного дня». В субботу и воскресенье запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов, бассейнов, кафе, баров, ресторанов и развлекательных заведений.