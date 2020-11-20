Между Саудовской Аравией и Россией развернулась острая борьба за первенство в поставках нефти в Китай

Несмотря на коронавирусную пандемию, снизившую спрос на нефть в масштабах планеты, аппетит Китая к «черному золоту» не ослабевает. Вместе с ним не ослабевает, а становится еще острее и конкуренция за китайский рынок между главными экспортерами нефти: Саудовской Аравией (КСА) и Россией. Борьба за рынок Поднебесной идет очень острая. В прошлом году в ней победил Эр-Рияд. С января по ноябрь 2020 года КСА поставляло в КНР ежедневно в среднем, по данным аналитических компаний Refinitiv, Vortexa и Kpler, от 1,6 до 1,7 млн баррелей. Причем, в ноябре благодаря снижению Эр-Риядом цен на нефть ожидается резкий скачок объема поставок. Это, очевидно, поможет арабскому королевству догнать Россию, которая немного вырвалась вперед в этом году со средними поставками на уровне почти 1,7 млн б/с. На третьем месте в рейтинге экспортеров нефти в Китай стоит Ирак с приблизительно 1,2 млн б/с.

Коронавирусная пандемия в 2020 году сильно ударила по нефтяной отрасли, резко сократив экономическую активность и практически остановив передвижения туристов. Китай является крупнейшим импортером нефти на планете и одной из очень немногих стран, которые в этом году не только не снизили, но и даже увеличили импорт нефти, пользуясь снижением цен поставщиками.

«В этом году Россия пока обходит Саудовскую Аравию в острой борьбе за право считаться главным экспортером нефти в Китай,- считает аналитик Vortexa Серена Хуан.- Эр-Рияд и Москва идут бок о бок и имя победителя по итогам года пока еще неизвестно».

Ожидается, что в ноябре КСА поставит Пекину 2,13-2,24 млн б/с, что почти вдвое больше октябрьских цифр. Ноябрьские поставки станут самыми высокими в году. На данный момент самые высокие поставки были зафиксированы в мае: 2,1-2,14 млн б/с.

Ноябрьский рывок объясняется тем, что главная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco резко снизила в октябре цены для азиатских клиентов. В ноябре в Китай как раз начали приходить танкеры с аравийской нефтью, купленной по низким ценам.

Российские поставки нефти в КНР в ноябре согласно прогнозу Vortexa несколько снизятся: с 1,55 млн б/с до 1,49 млн б/с.

Основная часть аравийской нефти в ноябре поступает в Китай через Цюаньчжоу, Чжоушань, Чжаньцзян и Нинбо. Резкий скачок поставок уже привел к заторам у портов и проблемам с разгрузкой. Это может привести к некоторому снижению экспорта аравийской нефти в КНР в декабре, но в целом, считает аналитик Kpler Александр Бут, картина не изменится.

Тройка главных экспортеров нефти в Китай в этом году нарастила дневные поставки. Пока по масштабам роста средних ежедневных поставок в 2020 г. лидирует Ирак. Поставки иракской нефти за 11 месяцев текущего года увеличились почти на 190 тыс. б/с. по сравнению с 2019 годом.