New York Times: прокуратура взялась за дочь Трампа

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении дочери президента США Дональда Трампа Иванки Трамп, сообщила газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Повестка отправлена в рамках расследований возможных налоговых нарушений Дональда Трампа. В период с 2010 по 2018 год Trump Organization заплатила около 26 миллионов долларов за консультационные услуги, за счет чего были снижены налогооблагаемые доходы. В 2017 году Иванка Трамп получила 747 тыс долларов от принадлежащей ей консалтинговой компании, и эта сумма совпала с той, которую Trump Organization заплатила за консультации по строительству отелей на Гавайях и в Ванкувере.

Прокуратура пытается доказать, что выплаты за консультации были фиктивными и являются способом уклонения от уплаты налогов.