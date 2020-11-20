Новый президент Молдовы дала Киеву совет по Донбассу

Новый президент Молдовы Мая Санду дала совет Киеву по поводу Донбасса. Она посоветовала Украине в этом вопросе учесть опыт её страны в Приднестровье.

В частности, в интервью изданию «Европейская правда» политик напомнила, что Молдова выбрала мягкий подход в урегулировании конфликта.

«Мы признали, что Приднестровье – это часть переговорного формата, мы дали местному бизнесу такой же торговый режим, который имеют молдавские производители. Например, право свободного экспорта в Евросоюз по Соглашению об ассоциации», – напомнила она, подчеркнув, что всего было подписано более 300 документов о решении конфликта в этом регионе.

При этом на отметила, что столь «мягкий подход» в переговорах о урегулировании ситуации в Приднестровье, до сих пор не помог решить данный вопрос, которому уже более 28 лет.

«Несмотря на все эти наши мягкие шаги, мы пока так никуда и не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть при выборе своего подхода в действиях по урегулированию ситуации в Донбассе», – резюмировала Санду.