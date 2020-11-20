Переложи тариф на ближнего своего

Формирование цен на электроэнергию – это очень сложный многослойный вытянутый пирог, при чем «начинка» не только на горизонтальных уровнях, но и в ширину по секторам. То есть цена для условного потребителя зависит от того, к какой группе он относится (собственник квартиры, больница, малый бизнес, завод), в каком регионе живет и еще от множества параметров.

Так, часть цены обычных граждан уже лежит на крупных потребителях в рамках перекрестного субсидирования: чтобы не повышать тарифы для жителей страны до рыночных, часть цены переложили на промышленников, крупные инфраструктурные объекты и тд.

Как сообщает «Коммерсант», сейчас сектора для регулирования планируется укрупнить, объединив друг в единые зоны для начала десять регионов. Реформа коснется 25% всего отпуска электроэнергии в региональных сетях. Так Алтай могут уровнять с Алтайским краем, Тыву с Иркутской областью, Калмыкию с Ростовской областью, Курганскую область с Тюменской областью и Ленинградскую область с Санкт-Петербургом. При этом решение о проведении совместного регулирования тарифов на услуги по передаче может быть принято только главами регионов.

Ранее переход на единый тариф предлагали «Россети», сейчас подхватили в правительстве. Как следует из письма заместителя председателя правительства Юрия Борисова (есть в распоряжении редакции), решение позволит обеспечить создание конкурентных условий для равномерного распределения по субъектам Российской Федерации энергоемких инвестиционных проектов. Расчет тарифных последствий указывает на значительный положительный эффект при минимальном росте тарифов. Например, в Алтайской крае тариф упадет на 45%, а в Республике Алтай вырастет сего на 4%. А в Республике Тыва упадет на 85% за счет роста в Иркутской области на 4%.

Не выгодно никому

По мнению экспертов, нынешний список уже абсурден. Взять, например, Республику Тыва, которая даже технологически не имеет связи с Иркутской областью, что в соответствии с действующим законодательством, делает установление единого тарифа невозможным.

Кроме того, учитывая особенности покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке, установленные для Республики Тыва, Иркутсткая область уже частично субсидирует этот регион.

Расчетная выгода в Ленинградской области в 6%, при росте тарифов в Санкт-Петербурге на 2% также относится к странным пунктам списка.

Кроме того, эксперты считают, что на самом деле такое уравнение не будет выгодно никому. «В регионах, которые предлагается субсидировать, ситуация в целом такова, что говорить о снижении тарифов как о возможности повышения инвестиционной привлекательности не представляется возможным. Высокие тарифы - это не первопричина, а следствие системных проблем, и разбираться нужно именно с ними – почему они высокие и навести порядок. Сейчас же уравнение ситуации и снижение за счет соседа будет только стимулировать неэффективность экономики, - говорит заместитель директора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко. – При этом, учитывая текущие цены, для регионов-доноров, которые будут платить больше, повышение даже на 1% может быть очень чувствительным и критичным. Это приведет и к потере прибыли, и пересмотру инвестиционных планов, а значит, будет только способствовать ухудшению ситуации. В итоге мы не видим в этой ситуации никакого позитива ни для бизнеса, ни для различных учреждений, ни для жителей в дотируемом регионе,».

По словам экспертов, плюсы в этой ситуации есть только для регулятора и сетевых организаций – это упростит процесс работы и есть возможность снизить прозрачность контроля за тарифным регулированием.

В итоге инвестиционная привлекательность регионов, в которых сейчас ситуация более менее стабильна, резко снизится из-за непредсказуемости ситуации с тарифами, в первую очередь пострадают промышленники регионов-доноров – для них, учитывая объемы потребления электроэнергии даже не большой рост может означать многомиллионый рост расходов и возможность вообще потери рентабельности. При этом дотируемые регионы жить лучше и развиваться так и не станут.