Правительство подтвердило ликвидацию Роспечати и Россвязи

Правительство РФ приняло решение ликвидировать два агентства Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), пишет РБК, ссылаясь на собственный источник в кабмине. Уточняется также, что функции Россвязи и Роспечати перейдут к Минцифры, о чем сообщил один из собеседников издания.

В пресс-службе правительства эту информацию отказались комментировать. Однако ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что в правительстве обсуждается вариант ликвидации данных ведомств. Парламентарий добавил, что, по его данным, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры, помимо которого есть «два агентства и одна служба». К службе у правительства нет вопросов, что касается двух агентств, то «их будущее в правительстве обсуждается», уточнил он.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил о грядущей 1 января 2021 года оптимизации системы государственного управления, в рамках которой планируется сократить 5 и 10% должностей чиновников, в основном за счет вакансий. Чиновник подчеркнул, что откладывать реформу больше нельзя, поскольку важно «быстро и качественно настроить систему государственного управления».