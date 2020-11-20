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Прогноз погоды: синоптики рассказали об особенной зиме в России

Москва, 20.11.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали об особенной зиме в России

Юрий Смитюк/ТАСС

Зима уже совсем на пороге, хотя и не везде конечно: где-то до сих пор плюсовой температурный фон с дождями. Интересно, что тепло сейчас там, где по всем расчётам и наблюдениям должны быть морозы и снег.

Синоптики прогнозируют, что на этот раз зима будет особенной, что вообще-то вовсе и не удивительно – у нас последние годы каждый сезон особенный: ледники тают, вращение планеты замедляется, ось Земли куда-то там отклоняется из-за тех же ледников. Ну, и глобальное потепление – куда ж без него-то.

Как мы встретим Новый Год, до которого осталось чуть больше месяца, вообще не понятно: нам уже говорили о страшных морозах, вьюгах, а потом об оттепелях, мягкой зиме с дождями и гололедицей, потом снова о морозах. Ощущение, что метеорологи и сами пока не в курсе, как пройдёт зима, потому гадают на кофейной гуще. Сейчас вот подоспел новый прогноз на необычную, особенную зиму.

Погода в декабре

Синоптики делают осторожные прогнозы на декабрь, хотя сами говорят, что правды в них маловато и реально сказать какая погода будет можно только на ближайшие дня три. Но, давайте выслушаем, что же они нам с осторожностью наобещали сейчас.

Декабрь планируется удивительно тёплым, причём это тепло будет не только на юге страны, но и на большей её части. Так, Сибирь, Урал и Дальний Восток порадует практически плюсовой температурой, мокрым снегом и дождями.

Выше климатической нормы прогнозируется температура и на Камчатке, Колыме, части Якутии, в Приморье, на Амуре и в Хабаровске. Осадков больше всего обещают в Ленинградской области, на Камчатке, на западе Сибири, на Чукотке, не обойдут своим вниманием снег и дожди Сахалин.

Зато Краснодар, Ростов-на-Дону, Крым, Северный Кавказ, Ставропольский край проведут первый месяц зимы сухо – тут обещают дефицит снега и дождя.

Москва и Санкт-Петербург познают действительно тёплый декабрь: градусники не будут опускаться ниже минус 5-7, осадков будет мало, особенно в московском регионе, а Новый Год придёт с дождями и оттепелью.

Прогноз погоды на январь

Январь придёт в столицу России с небольшим морозцем: в среднем синоптики обещают до минус 5-8 днём и до минус 10-12 в ночные часы. Снежными будет всего около 7-8 дней за весь месяц. Во второй декаде возможен снег с дождём, метеорологи предупреждают о гололедице.

В СПб будет ещё теплее в январе: в среднем градусники не покажут ниже минус 5-6, осадков ожидается совсем мало. По большей части с неба повалит снег или мокрый снег с дождём, так что второй зимний месяц обещает жителям и гостям Северной столицы слякоть, гололёд, а в связи с этим большой риск переломов, травм – так что будьте осторожны.

Схожая погода в январе будет в Великом Новгороде, Сортавале, Великих Луках, Старой Руссе и вообще на всей территории Ленинградской области.

В Крыму на январь обещают погоду практически без осадков – синоптики прогнозируют всего пару дней под ливневые дожди. Погода будет тёплая – в среднем около плюс 4-5, по большей части весь месяц простоит переменная облачность, сильного ветра на данный момент синоптики не обещают.

В Краснодарском крае погода будет необычная в январе: тёплые дни до плюс 14, будут резко сменяться морозными до минус 3. Осадков пргнозируется не очень много, а самые тёплые дни выпадут на третью декаду месяца.

Январь в Сибири начнётся морозами до минус 30, но продлятся они недолго – всего 3-4 дня и быстро сменятся более тёплым фронтом до минус 10-15. Весь месяц погодные качели будут сильно мешать сибирякам: столбики термометров в течение суток станут скакать от 1 до 20 градусов мороза, что не лучшим образом скажется на метеозависимых людях. Снег будет небольшой, метелей и вьюг пока не обещают.

На Урале ожидается примерно такая же погода с такими же скачками от минус 5 до минус 20 и обратно, а вот осадков планируется очень и очень много.

Прогноз погоды на февраль

Самый осторожный прогноз погоды синоптики делают на февраль, до него ещё почти три месяца и совершенно непонятно каким он будет. На данный момент метеорологи говорят, что практически по всей стране в третьем зимнем месяце начнутся оттепели и повеет самой настоящей весной. И в это очень хочется верить.

Неожиданно тёплая погода обещает установиться на Урале – в среднем будет 5-10, в Челябинской области ещё теплее. Практически во всех регионах климатическая норма будет хоть и немного, но превышена.

В Поволжье прогнозируется очень много осадков, но будет удивительно тепло: всего несколько дней градусники опустятся до минус 10, а так почти весь месяц продолжит стоять плюсовая температура с небольшими заморозками местами до минус 5.

В Москве в среднем будет стабильный плюс, но и без заморозков не обойдётся – зима так просто свои позиции не сдаст. Снега тоже ожидается очень много. В этот момент создастся ощущение, что климат пошёл в полный раздрай и не понимает каким ему быть в третьем месяце календарной зимы.

Понятно, что этот прогноз погоды очень предварительный и осторожный. Что там будет и как предстоящей зимой на самом деле узнаем, когда доживем до этого времени. Но очень хочется верить, что зима будет мягкой, снежной, комфортной и без всяких неожиданностей.

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