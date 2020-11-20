Путин выступил на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». Основной темой саммита стал поиск путей преодоления социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции.

Президент России заявил, что самое главное – это объединение усилий в борьбе с коронавирусом. «Хочу напомнить, в России созданы и зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Еще одна, третья вакцина – на завершающей стадии испытаний. Мы с нашими зарубежными партнёрами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации производства на местах. Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям. Они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном: в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем», – сказал Путин.