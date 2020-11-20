Российские банки в этом году проведут новогодние вечеринки в режиме онлайн

Эпидемия коронавируса в стране заставляет банки России отказаться от проведения традиционных новогодних корпоративов, а сэкономленные средства будут направлены на благотворительность, рассказали агентству РИА «Новости» в финансовых организациях. Добавляется, что вечеринки пройдут в формате онлайн.

К примеру, в Райффайзенбанке принято решение отменить новогодние мероприятия во всех городах присутствия, а деньги сэкономленные на праздновании перечислить на благотворительность.

Сбербанк также не планирует проведения очного праздника для сотрудников. Откажутся от оффлайн корпоративов банки «Русский Стандарт», ВТБ, которые, к слову, не проводят подобные мероприятия, начиная с 2013 года, и банки «Открытие», Росбанк и Новикомбанк.

Отказался от проведения очного формата мероприятия и крупнейший банк Крыма - РНКБ, который также намерен направить сэкономленные деньги на благотворительность.

Газпромбанк подготовил целый ряд онлайн-мероприятий для своих работников – все желающие смогут приготовить глинтвейн с шеф-поваром знаменитого ресторана, испечь пряничный домик и многое другое.