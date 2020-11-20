СМИ Франции впечатлили возможности России в Арктике

Источник в правительстве Франции назвал в беседе с изданием Le Point, Арктику российской «монополией», подчеркнув, что по всему «периметру Арктической зоны может действовать только Россия».

«Москва может развернуть силы в любой точке Арктики в течение 48-72», - пишет автор материала, ссылаясь на экспертов. Журналист приводит слова офицера французской армии, который сообщил, что недавно РФ смогла высадить целую бригаду на побережье при -30 градусах.

Помимо этого Москва обеспечивает в регионе судоходство при помощи 77 государственных и частных ледоколов. Автор статьи добавляет, что к 2030 году у России в Арктике «будет более ста ледоколов, в том числе суда нового класса с одноименным названием - "Арктика", способные прокладывать путь во льду толщиной до трех метров».

Помимо этого Россия сегодня активно вкладывает средства в проект арктической плавучей научной платформы, являющейся отправной точкой для строительства военного "хаба", который будет развернут в море при небольших затратах, говорится в статье.

26 октября российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035. Согласно документу, перед кабмином поставлена задача подготовить план по реализации госполитики и стратегии в регионе за три месяца.