Собянин заявил о близкой победе над пандемией коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге сообщил, что победа над эпидемией коронавируса близка. Также градоначальник похвали московские поликлиники, назвав их сотрудников героями.

«Московские поликлиники - лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня - в дни пандемии коронавируса - совершают настоящий профессиональный подвиг», - написал Собянин.

Чиновник уверен, что сегодня самой важной задачей является обеспечение грамотной диагностики ковид-пациентов, однако, настанут такие времена, когда на первый план выйдут иные цели и задачи.

«Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», - продолжил чиновник.

Собянин пообещал, что отремонтированные поликлиники откроют свои двери для пациентов в начале следующего года, уже в декабре этого года в здания медучреждений начнут завозить новое оборудование. Еще 135 московских поликлиник будут отремонтированы в 2023 году.