Стало известно о необычном последствии коронавируса

Многие пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на необычные последствия этого недуга.

В частности, в сообществе Survivor Corps, где своими историями делятся те, кто вылечился от COVID-19, можно встретить сотни рассказов о том, как победившие коронавирус люди жалуются на выпадение зубов и проблемы с дёснами, пишет издание Huffington Post.

Как пояснили специалисты, ухудшение состояния зубов у пациентов с COVID-19 может быть связано с кровообращением, так как новый тип коронавируса действует на кровеносные сосуды, а это может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.

В дальнейшем повреждение сосудов, вызываемое коронавирусом, может вызвать как раз проблемы с зубами. Кроме того, есть версия, что COVID-19 воздействует на рецепторы ACE2, находятся в ротовой полости. Это может свидетельствовать о том, что коронавирус оказывает прямое воздействие на полость рта.

Между тем, учёные отмечают, что сейчас важно провести дополнительные исследования, а уже потом делать однозначные выводы о связи коронавируса с болезнями зубов и дёсен.

Напомним, по данным оперативного штаба, за последние сутки, в России выявили 24 318 новых заболевших, что стало очередным суточным максимумом за всё время пандемии.

Всего к утру 20 ноября общее число заболевших COVIDD-19 теперь составляет 2 039 926. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 551 414 (+24 758) человек, активных случаев – 453 201 (-901). Жертвами инфекции в стране стали 35 311 человек – 461 за последние сутки, что также самый высокий показатель в стране с момента начала эпидемии.

В антирейтинге новых заболевших продолжает лидировать Москва – 6 902. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+2394), Московская область (+887), Нижегородская область (+444) и Свердловская область (+372).

Вторая волна коронавируса стала накрывать Россию в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине первого месяца осени их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября – в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября – в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября – в 22 тыс., 19 ноября – в 23 тыс., 20 ноября – в 24 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.