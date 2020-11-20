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Три российских вуза вошли в мировой рейтинг самых привлекательных университетов для работодателей

Москва, 20.11.2020
  • Три российских вуза вошли в мировой рейтинг самых привлекательных университетов для работодателей

Из открытых источников

Три вуза России вошли в рейтинг самых привлекательных университетов мира по мнению работодателей, который составляется британским журналом Times Higher Education (THE). В список высших учебных заведений из 43 стран вошли 250 вузов.

Лидером среди российских университетов и наиболее привлекательным среди работодателей стал Московский государственный университет им. Ломоносова, который находится на 132-м месте. Вторым наиболее успешным вузом России признан Московский государственный технический университет им. Баумана, который занял 139-ю позицию. Третьим вузом из РФ в рейтинге стал Московский физико-технический институт (МФТИ), который  разместился на 164-й строчке.

На первых трех строчках рейтинга разместились вузы США: Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. Далее расположились Оксфордский и Кембриджский университеты Великобритании. В десятке - Токийский университет, Стэнфордский университет США, канадский Университет Торонто, Национальный университет Сингапура и Йельский университет (США).

США также занимают первое место и по числу представленных в рейтинге вузов, которых в списке 51. На втором месте по данному показателю находится Франция (18), далее следует Германия (17). Представителей вузо Британии в рейтинге 14, Австралии (10), Нидерландов (10) и Китая (10).

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