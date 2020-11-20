Ученые назвали лучшую диету для похудания

Ученые из Университета Альберты выяснили путем экспериментов на добровольцах, что диета с высоким содержанием белка ускоряет метаболизм и позволяет быстрее избавиться от лишних килограммов. Они назвали белковую диету лучшей диетой для сжигания жира, пишет The American Journal of Clinical Nutrition.

В эксперименте приняли участие 43 добровольца без лишнего веса, обмен веществ которых проверялся при помощи разных диет, длительность которых составляла 32 часа.

Первая группа добровольцев получала суточную норму калорий через коктейли с высоким содержанием белка, а вторая питалась обычными продуктами. По результатам эксперимента удалось установить, что первая группа добровольцев, участники которой питались высокобелковым продуктом, сжигали в день на 80 килокалорий больше, чем участники второй группы. Дополняется, что участники эксперимента не занимались спортом.

Ранее диетологи сообщили, что стремление похудеть, употребляя большую часть калорий в первой половине дня, является популярным мифом.