В правительстве РФ поддерживают усиление гарантий экс-президентов

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект об усилении гарантий неприкосновенности экс-президентов России, передает ТАСС, ссылаясь на отзыв, имеющийся в распоряжении агентства.

В частности законопроектом утверждается неприкосновенность бывшего президента в плане уголовной или административной ответственности, также экс-глава государства не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Законопроект подготовлен в связи с вступлением в силу новой редакции конституции РФ.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», - говорится в тексте отзыва.

Для лишения неприкосновенности экс-президент должен быть уличен в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, говорится в отзыве. Преступления должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений может быть принято решение о снятии неприкосновенности с экс-президента. Уточняется, что инициатива уже поддержана думцами в первом чтении.